Curwen responde a Tonino tras sus comentarios sobre ampay de Carla Campos Salazar y lanza duro calificativo: "Cierto miserable"

Víctor Caballero cuestionó a Tonino por sus comentarios sobre el ampay de Carla Campos Salazar y lanzó un fuerte calificativo durante una transmisión de ‘Todo Good’.

El ampay protagonizado por Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo continúa generando reacciones en redes sociales y ahora provocó un tenso momento entre Víctor Caballero, conocido como Curwen, y Tonino. Ambos creadores de contenido protagonizaron un intercambio durante una reciente emisión de ‘Todo Good’, luego de que Tonino comentara en TikTok las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme'.

La situación cobró especial atención debido a la relación sentimental que anteriormente mantenían Curwen y la influencer. Mientras Caballero optó por no pronunciarse directamente sobre las imágenes, sí cuestionó la manera en que su compañero decidió abordar la polémica en sus redes sociales.

¿Por qué Curwen decidió referirse a Tonino?

Durante la transmisión de 'Todo Good', Víctor Caballero manifestó su incomodidad por el contenido que Tonino publicó en TikTok después de que se difundiera el ampay. El streamer explicó que posteriormente observó la intervención de su compañero y consideró que este habría intentado sacar provecho de la repercusión del caso para aumentar su alcance en la plataforma.

"El único que no ha farmeado ayer es Furrey, porque había cierto miserable que yo lo veía en TikTok, yo lo he visto", sostuvo Víctor Caballero en su programa.

La observación de Curwen estuvo relacionada principalmente con la forma en que Tonino buscó captar la atención de los usuarios durante su transmisión. El creador de contenido reparó especialmente en que su compañero no se limitó a solicitar reacciones, sino que pidió directamente a los espectadores que lo siguieran. "Encima dice ‘sígueme’, no pedía likes, pedía que lo sigan", añadió el streamer.

El comentario generó un momento de tensión, aunque el intercambio también estuvo acompañado de bromas entre los integrantes del programa. La discusión se produjo mientras analizaban la repercusión que habían tenido las imágenes de Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo.

¿Qué respondió Tonino tras el cuestionamiento de Curwen?

Frente a la crítica de Víctor Caballero, Tonino respondió con un tono más distendido y explicó que su estrategia para conseguir seguidores en TikTok no habría sido una iniciativa propia, sino una recomendación que recibió anteriormente.

"Es que alguien me enseñó eso, primero que te sigan, visionario", señaló durante la conversación, aunque no identificó a la persona que le había dado dicho consejo.

Además, Tonino aseguró que su intención al referirse al ampay no era perjudicar a Curwen. Por el contrario, afirmó que buscaba respaldarlo y que no pretendía interpretar las imágenes difundidas por el programa de espectáculos. "Yo estoy que te apoyo, yo dije no veo nada en la foto", manifestó durante la transmisión.