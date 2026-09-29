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‘Cuto’ Guadalupe gana batalla legal y Magaly Medina es condenada a tres años de prisión suspendida

'Cuto' Guadalupe se pronunció tras la sentencia de primera instancia contra Magaly Medina por injuria y difamación agravada y aseguró que no busca revancha.

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    ‘Cuto’ Guadalupe gana batalla legal y Magaly Medina es condenada a tres años de prisión suspendida
    No la calienta ni el sol a Magaly Medina. | Composición Wapa
    ‘Cuto’ Guadalupe gana batalla legal y Magaly Medina es condenada a tres años de prisión suspendida

    Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima emitiera una sentencia de primera instancia contra Magaly Medina por los delitos de injuria y difamación agravada en agravio del exfutbolista.

    La resolución impone a la conductora tres años de pena privativa de libertad, cuya ejecución fue suspendida por dos años, además de una multa equivalente a S/57.216,50 y reglas de conducta. La decisión aún puede ser cuestionada en instancias superiores.

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    'Cuto' Guadalupe asegura que no busca revancha contra Magaly Medina

    Tras conocerse el fallo, el exjugador utilizó sus redes sociales para compartir su postura y recordó el impacto que tuvo en su vida la exposición pública de su entorno familiar.

    "No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad. Cuando mi vida familiar fue expuesta públicamente, tomé una decisión que mantengo. No iba a juzgar ni a humillar a la madre de mi hijo. Hice [la demanda ] por convicción, en un país donde todavía prima el machismo y donde un hombre que actúa con respeto es visto como débil. La señora Medina optó por hacer de mi decisión un motivo de burla a través de su programa, una y otra vez", expresó Cuto Guadalupe en sus redes sociales.

    El proceso se originó a raíz de comentarios emitidos luego de la difusión, en mayo de 2023, de un ampay relacionado con quien entonces era pareja del exfutbolista.

    Magaly Medina está coleccionando sentencias.
    Magaly Medina está coleccionando sentencias.

    'Cuto' Guadalupe envía mensaje sobre los límites de la exposición mediática

    En su pronunciamiento, Guadalupe también reflexionó sobre el tratamiento que algunos espacios de entretenimiento realizan de la vida privada de personajes públicos.

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    "Actuar en base al respeto es algo que aprendí en mi casa. Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar que la vida privada de una persona se pueda exhibir públicamente con el único afán de ganar dinero a costa del honor y el buen nombre de las personas", concluyó el 'Cuto' Guadalupe en su mensaje.

    La sentencia también establece restricciones y obligaciones para Medina durante el periodo de suspensión, entre ellas registrar su firma periódicamente y abstenerse de emitir expresiones que puedan constituir injuria o difamación contra Guadalupe.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘Cuto’ Guadalupe gana batalla legal y Magaly Medina es condenada a tres años de prisión suspendida
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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