LuzuTV llega por primera vez a Lima: ‘Nadie Dice Nada’ aterriza este 22 de noviembre con todo su elenco

LuzuTV llega por primera vez a Lima con 'Nadie Dice Nada' . El popular programa argentino se presentará este 22 de noviembre junto a su elenco.

Todo el elenco de 'Nadie dice Nada' llegará a Lima. | Composición Wapa | Instagram

Todo el elenco de 'Nadie dice Nada' llegará a Lima. | Composición Wapa | Instagram

'Nadie Dice Nada', uno de los programas más reconocidos del streaming argentino, llegará por primera vez a Lima este 22 de noviembre junto a su elenco. El espacio de LuzuTV, liderado por Nicolás Occhiato, prepara así su esperado encuentro con el público peruano después de consolidar una comunidad que sigue diariamente las ocurrencias, conversaciones y momentos espontáneos que caracterizan al programa.

Desde su aparición, 'Nadie Dice Nada' ha construido una propuesta que mezcla humor, actualidad, entrevistas y conversaciones sin demasiados filtros, fórmula que le permitió trasladar la dinámica de un grupo de amigos a las transmisiones en vivo. La química entre sus integrantes y la participación constante de su audiencia se han convertido en parte fundamental de la identidad del ciclo, que también ha llevado su contenido fuera del estudio mediante distintas experiencias presenciales.

Nico Occhiato anunció su primera vez en Lima.

Ahora, Lima se suma por primera vez a la historia del programa con la llegada de su elenco el próximo 22 de noviembre. La visita representa un nuevo paso en la expansión de 'Nadie Dice Nada' y, especialmente, la oportunidad para que sus seguidores peruanos puedan vivir de cerca la energía y el estilo que convirtieron al espacio de LuzuTV en uno de los contenidos argentinos con mayor presencia dentro del mundo del streaming.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.