Joven captado con Carla Campos Salazar, novia de Curwen, responde tras el ampay: “Me imaginaba en Forbes”

Alonso Grimaldo rompe el silencio tras aparecer en un ampay con Carla Campos Salazar , pareja de Curwen, en una discoteca por la madrugada.

¡Ha hablado finalmente! Alonso Grimaldo, quien protagonizó un ampay en 'Magaly TV: La firme' junto a Carla Campos Salazar, pareja del streamer Curwen, ha roto su silencio a través de las redes sociales, tras el incidente ocurrido durante la madrugada del pasado sábado en una discoteca.

Este ingeniero especializado en inteligencia artificial, establecido en Argentina, al que Curwen se refirió cariñosamente como 'Grimi', fue identificado por el comunicador como alguien conocido. Esto tuvo lugar cuando un reportero de Magaly Medina le enseñó las imágenes donde Alonso Grimaldo aparece compartiendo momentos amenos y bailando con Carla Campos Salazar.

Alonso Grimaldo habló de su ampay. Foto: X

Reacción de Alonso Grimaldo ante el ampay con la pareja de Curwen

Alonso Grimaldo acudió a su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para expresar su sorpresa por aparecer en el programa de espectáculos 'Magaly TV: La firme'. "Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno", comentó después de que se mostrara el ampay junto a la novia de Curwen.

No obstante, Grimaldo optó por no dar detalles sobre el incidente en la discoteca de Miraflores, ni aclarar su relación con Carla Campos Salazar. Tampoco confirmó si es amigo de Víctor Caballero 'Curwen', pese a lo mencionado por el conductor de 'Brutalidad política' en el reportaje de ATV.

Conociendo a Alonso Grimaldo, el joven visto con la pareja de Curwen

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Alonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital, con siete años en el campo profesional. Reside en Argentina desde hace cuatro años.