“Imágenes sacadas de contexto”: padre de Carla Campos sale en defensa de su hija tras ampay

Diego Campos , padre de la novia de Curwen , ha salido a defenderla tras la difusión de imágenes polémicas. Explica qué habría detrás del evento captado con Alonso Grimaldo.

Padre de la novia de Curwen se pronuncia sobre ampay de su hija. Foto: composición LR/difusión

Padre de la novia de Curwen se pronuncia sobre ampay de su hija. Foto: composición LR/difusión

Diego Campos, el padre de Carla Campos Salazar, ha defendido a su hija después de la difusión de un video en el que se la ve en una discoteca de Miraflores con Alonso Grimaldo. En respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, Campos afirmó que las imágenes podrían haberse interpretado incorrectamente.

Según el músico, la persona que acompaña a su hija es simplemente parte de su grupo de amigos, rechazando cualquier interpretación de mala conducta: "Solo son imágenes sacadas de contexto".

Mensaje del padre de Carla Campos. Foto: TikTok

Diego Campos responde a las críticas generadas por el video

Las grabaciones de Carla Campos Salazar fueron emitidas en el programa de Magaly Medina, lo que provocó diversas opiniones debido a la cercanía mostrada con Alonso Grimaldo en una fiesta. En ellas, ambos están bailando.

El evento causó revuelo especialmente porque la influencer estaba comprometida con Curwen, y su boda estaba próxima. Sin embargo, recientemente se anunció que sus planes de matrimonio han sido aplazados.