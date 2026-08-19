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“Imágenes sacadas de contexto”: padre de Carla Campos sale en defensa de su hija tras ampay

Diego Campos, padre de la novia de Curwen, ha salido a defenderla tras la difusión de imágenes polémicas. Explica qué habría detrás del evento captado con Alonso Grimaldo.

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    “Imágenes sacadas de contexto”: padre de Carla Campos sale en defensa de su hija tras ampay
    Padre de la novia de Curwen se pronuncia sobre ampay de su hija. Foto: composición LR/difusión
    “Imágenes sacadas de contexto”: padre de Carla Campos sale en defensa de su hija tras ampay

    Diego Campos, el padre de Carla Campos Salazar, ha defendido a su hija después de la difusión de un video en el que se la ve en una discoteca de Miraflores con Alonso Grimaldo. En respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, Campos afirmó que las imágenes podrían haberse interpretado incorrectamente.

    Según el músico, la persona que acompaña a su hija es simplemente parte de su grupo de amigos, rechazando cualquier interpretación de mala conducta: "Solo son imágenes sacadas de contexto".

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    PUEDES VER: El último mensaje de Carla Campos Salazar a Curwen sorprende tras las imágenes del ampay de Magaly: “Lindo”

    Mensaje del padre de Carla Campos. Foto: TikTok
    Mensaje del padre de Carla Campos. Foto: TikTok

    Diego Campos responde a las críticas generadas por el video

    Las grabaciones de Carla Campos Salazar fueron emitidas en el programa de Magaly Medina, lo que provocó diversas opiniones debido a la cercanía mostrada con Alonso Grimaldo en una fiesta. En ellas, ambos están bailando.

    El evento causó revuelo especialmente porque la influencer estaba comprometida con Curwen, y su boda estaba próxima. Sin embargo, recientemente se anunció que sus planes de matrimonio han sido aplazados.

    En vista de las reacciones emergentes, Diego Campos optó por responder directamente en TikTok a un usuario que criticó el comportamiento de su hija. "Este no es el medio adecuado, pero no es lo que parece. Ella tiene amigos y asiste a discotecas como cualquier joven, y bailan. No hay más que imágenes malinterpretadas", defendió el músico.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Imágenes sacadas de contexto”: padre de Carla Campos sale en defensa de su hija tras ampay
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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