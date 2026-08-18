El último mensaje de Carla Campos Salazar a Curwen sorprende tras las imágenes del ampay de Magaly: “Lindo”

Previo a que se mostraran las imágenes de Carla Campos en una discoteca con otro joven , la tiktoker dedicó unas sentidas palabras a su novio, Curwen.

El último mensaje de Carla Campos Salazar a Curwen sorprende tras las imágenes del ampay | Composición Wapa

El último mensaje de Carla Campos Salazar a Curwen sorprende tras las imágenes del ampay | Composición Wapa

Las imágenes de Carla Campos Salazar, pareja de Víctor Caballero, conocido como Curwen, divirtiéndose con un joven de nombre Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores a las 3 de la madrugada, han generado controversia en redes sociales. Algunos usuarios están especulando sobre una posible infidelidad.

Pese a ello, horas antes de que el programa 'Magaly TV: la firme' emitiera el ampay, la influencer había compartido unas palabras llenas de cariño al conocido streamer. Este mensaje cobró relevancia y se viralizó tras la difusión del video.

Mensaje de amor de Carla Campos Salazar a Curwen antes de emitirse su ampay. Foto: Instagram.

El tierno mensaje de Carla Campos antes del ampay

Curwen, con 35 años, publicó en Instagram un collage de fotos donde, entre otras cosas, se le veía con una imagen de su DNI. Carla Campos Salazar aprovechó esta publicación para dejarle un tierno comentario que evidenciaba su amor por el streamer.

“Qué liiiiiindo”, expresó la tiktoker junto a emojis de corazones y una carita enamorada, finalizando con un claro “Te amo”.

El presentador del programa 'Brutalidad política' no se quedó sin responder al emotivo gesto de su futura esposa, revelando además el peculiar apodo que tiene para ella. “Carla, yo a ti bemba”, escribió.

Esta romántica interacción en redes sociales provocó reacciones variadas entre los usuarios. Algunos celebraron su relación, mientras otros utilizaron la publicación para provocar a Curwen después del ampay.

Carla Campos cierra comentarios en Instagram tras el ampay

Tras la emisión de las imágenes en 'Magaly TV: la firme' donde Carla Campos Salazar aparecía bailando con otro joven que no era Curwen, la tiktoker decidió desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar críticas.