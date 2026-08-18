Curwen toma radical decisión tras ampay de su novia Carla Campos en programa de Magaly Medina

Curwen reaccionó a las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme ' y aclaró que el joven que aparece junto a Carla Campos es solo su amigo.

Víctor Caballero, conocido popularmente en redes sociales como Curwen, reaccionó luego de que 'Magaly TV: La Firme' difundiera imágenes de su pareja, Carla Campos Salazar, compartiendo con otro hombre en una discoteca de Miraflores. El informe generó diversas especulaciones debido a la cercanía entre ambos jóvenes, pese a que la pareja se encuentra comprometida.

Las imágenes corresponden a la madrugada del sábado 15 de agosto y muestran a Carla Campos en una discoteca mientras bailaba junto a Alonso Grimaldo. En determinado momento, el acercamiento entre ambos llamó la atención y generó dudas entre los televidentes sobre un posible beso.

Tras la difusión del informe, Curwen tomó una decisión en sus redes sociales y restringió los comentarios de sus publicaciones. La medida se produjo mientras el caso comenzaba a generar numerosas reacciones y comentarios de usuarios que cuestionaban lo ocurrido.

Sin embargo, el creador de contenido no anunció ninguna separación ni mostró públicamente algún conflicto con su pareja. Por el contrario, decidió pronunciarse y defendió su relación, y descartó que las imágenes sean una prueba de infidelidad.

Curwen asegura que Carla Campos no le fue infiel

Un reportero de 'Magaly TV: La Firme' abordó a Curwen para conocer su versión sobre las imágenes. En primer lugar, le preguntó si continuaba manteniendo una relación con Carla Campos, a lo que el creador de contenido respondió de manera contundente: “Sí, claro”.

Asimismo, confirmó que sabía que su pareja había acudido a una fiesta aquella noche. “Sí, en una fiesta”, respondió cuando fue consultado al respecto.

El periodista luego le mostró las imágenes registradas por el programa y le planteó que, desde uno de los ángulos, parecía observarse un beso entre Carla Campos y el joven que la acompañaba.

Curwen negó esta interpretación y aseguró que el acercamiento no correspondía a un beso en la boca. “No, no es un beso en la boca”, respondió inicialmente. Ante la insistencia del reportero, volvió a descartar que ambos se hubieran besado.

Curwen dice conocer al joven que aparece con Carla

Durante la conversación, Víctor Caballero también afirmó que conoce al hombre que aparece junto a su pareja en las imágenes. El creador de contenido identificó al joven como Alonso Grimaldo, quien también es mencionado en el informe televisivo con el apelativo de “Grimy”.

Incluso después de observar las imágenes desde otros ángulos, Curwen mantuvo su postura y rechazó nuevamente que haya ocurrido un beso entre ambos.