¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven visto con la pareja de Curwen en el ampay de Magaly Medina?

Descubre todos los detalles sobre Alonso Grimaldo , quien se volvió noticia al ser visto junto a la pareja de Curwen .

Las imágenes presentadas por 'Magaly TV: La Firme' el 17 de agosto atrajeron la atención hacia Carla Campos-Salazar, la novia del periodista Curwen. En el video, se ve a la joven bailando cerca de Alonso Grimaldo en un club nocturno, lo que desató numerosos comentarios y conjeturas en las redes sociales.

Tras la publicación del video, el nombre de Grimaldo comenzó a resonar entre los curiosos que querían saber quién era el hombre al lado de Campos-Salazar. Aunque su exposición mediática es reciente, Grimaldo tiene una carrera en el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

Alonso Grimaldo: Ingeniero en inteligencia artificial

Alonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y digitalización. De acuerdo con sus perfiles profesionales, tiene más de siete años de experiencia creando soluciones tecnológicas para empresas.

Alonso grimaldo linkedlin

Actualmente vive en Argentina, donde llegó hace unos cuatro años. Desde allí, ha estado involucrado en varios proyectos de inteligencia artificial, automatización y digitalización.

En su experiencia en el ámbito profesional, Grimaldo se describe como Head of AI y fundador de 021. También es fundador de LaTech y fue CTO de VICI, una startup adquirida por Tiendanube.

¿Qué hace Alonso Grimaldo?

La carrera de Grimaldo está centrada en desarrollar herramientas tecnológicas y soluciones basadas en inteligencia artificial.

Ha liderado equipos creando plataformas para comercio electrónico, y sistemas como ERP, CRM y aplicaciones de inteligencia artificial personalizadas.

Perfil de Alonso Grimaldo

Ha tenido experiencia internacional y vivió y estudió en Francia y Alemania antes de mudarse a Argentina.

En su web personal, explica su trabajo con modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial, diseñando sistemas que gestionan procesos y ajustan resultados de forma autónoma.

Presencia en redes

Grimaldo tiene una presencia activa en redes como X y LinkedIn, donde comparte sobre sus proyectos tecnológicos y su labor en inteligencia artificial.

En X, se describe como "Especialista en IA Nerd", indicando su rol en 021 y experiencias anteriores en LaTech y VICI.

No obstante, su carrera profesional se vio opacada tras su enlace con el video emitido por Magaly Medina.

Sobre Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo

Las imágenes de 'Magaly TV: La Firme' muestran a Carla Campos-Salazar junto a Alonso Grimaldo en una discoteca, lo que generó especulaciones debido a la relación de Campos-Salazar con Curwen.

Hasta ahora, no ha habido declaraciones públicas de Campos-Salazar o Grimaldo que aclaren su relación. Las conjeturas sobre su vínculo son especulaciones derivadas de las imágenes.