Hillary Meza es señalada como la pareja de Adriano Farfán Klug , hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug . Conoce su identidad, edad y ocupación.

¡YA TIENE A SU ‘REINA’! ¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán? | Composición Wapa

¡YA TIENE A SU ‘REINA’! ¿Quién es la modelo que habría conquistado al hijo de Jefferson Farfán? | Composición Wapa

Adriano Farfán Klug, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, ha sorprendido al mostrarse en redes sociales en una actitud afectuosa con Hillary Meza. Recientemente, publicó en TikTok una imagen de Meza, refiriéndose a ella como Mi reina y añadió un emoticono de corazón después de un comentario de ella diciendo Te adoro.

Rápidamente, esto desató especulaciones sobre un romance entre ellos, mientras que muchos notaron el notable parecido de Hillary Meza con Melissa Klug. Ahora, mucha gente se pregunta quién es ella, qué edad tiene y cuál es su ocupación.

Hillary Meza podría ser la novia de Adriano Farfán Klug. Foto: Instagram.

¿Quién es Hillary Meza, posiblemente vinculada con el hijo de Jefferson Farfán?

Hillary Meza también tiene 18 años, como Adriano Farfán Klug. En sus redes sociales, comparte contenido que la relaciona con el modelaje, mostrando imágenes y clips de clases de pasarela.

Hace dos años, captó atención en Huacho al participar como candidata en el certamen Miss Perú La Pre. A través de sus redes, difundió varias fotos de su participación, vistiendo un elegante vestido de gala, recibiendo halagos por su belleza. Además, fue destacada por Beauties como uno de los rostros más destacados de Perú.

¿Cómo sería la relación de Hillary Meza con la familia de Adriano Farfán Klug?

Hillary Meza tendría una conexión cercana con la familia de Adriano Farfán Klug. Gianella Marquina, hermana del joven, la incluyó en su baby shower, lo que fortalece los rumores de un romance y muestra la cercanía de la modelo con la familia. Melissa Lobatón Klug también la sigue en redes.