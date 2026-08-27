Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, llega a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Vasco Madueño , hijo de Guillermo Dávila, debutó como actor en 'Al Fondo Hay Sitio' interpretando a Eduardo, un joven que se acercaría a Maripaz.

Vasco Madueño abrió una nueva etapa en su carrera al debutar como actor en 'Al Fondo Hay Sitio'. El hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila y la peruana Jessica Madueño apareció por primera vez en la teleserie de América Televisión interpretando a Eduardo, un universitario que promete generar cambios dentro de la trama juvenil.

Su llegada llamó rápidamente la atención porque el personaje sería el nuevo misterioso galán interesado en acercarse a Maripaz, interpretada por Adriana Campos Salazar. Sin embargo, sus primeras escenas también dejaron entrever que podría convertirse en fuente de conflictos.

Vasco Madueño debuta en 'Al Fondo Hay Sitio' como Eduardo

La presentación de Eduardo ocurrió en la universidad, donde protagonizó un incómodo encuentro con Britani, personaje interpretado por Verónica Infantes. La joven llegó entusiasmada por verlo, pero la reacción del universitario estuvo lejos de cumplir sus expectativas.

Britani se mostró emocionada al ver a Eduardo, pero no imaginó que el universitario le haría tremendo desplante, se describió sobre la escena. Cuando ella intentó acercarse para saludarlo, el jovencito ni siquiera le respondió.

Este primer encuentro anticiparía que Eduardo tendrá una personalidad distante y que su presencia podría complicar las relaciones entre los jóvenes de la serie. Además, su aparente interés por Maripaz abre la posibilidad de una nueva historia sentimental.

¿Quién es Vasco Madueño, el nuevo integrante de AFHS?

Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño. Antes de incursionar en la actuación, el joven ya había comenzado a desarrollar una carrera artística vinculada principalmente con la música.

Su primera aparición televisiva ocurrió cuando tenía 12 años en el programa 'Al aire', donde contó que tocaba instrumentos y tenía una banda junto a sus amigos. Posteriormente, continuó desarrollándose musicalmente con propuestas relacionadas con el rock, la música criolla y la fusión andina.

Su historia familiar también estuvo durante años bajo exposición mediática. En 2021, una prueba de ADN confirmó que Guillermo Dávila era su padre después de una prolongada controversia pública.

Vasco Madueño inicia una nueva faceta lejos de la música

Ahora, su incorporación a 'Al Fondo Hay Sitio' representa su salto a una producción televisiva de gran alcance. Eduardo llega con una historia que podría involucrar tanto a Britani como a Maripaz y que recién comenzará a desarrollarse durante los próximos episodios.