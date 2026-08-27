Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Santa Rosa de Lima: ¿quiénes podrán descansar este domingo 30 de agosto? Esto dice la norma

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, llega a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debutó como actor en 'Al Fondo Hay Sitio' interpretando a Eduardo, un joven que se acercaría a Maripaz.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, llega a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel
    Vasco Madueño debuta como actor.
    Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, llega a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

    Vasco Madueño abrió una nueva etapa en su carrera al debutar como actor en 'Al Fondo Hay Sitio'. El hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila y la peruana Jessica Madueño apareció por primera vez en la teleserie de América Televisión interpretando a Eduardo, un universitario que promete generar cambios dentro de la trama juvenil.

    Su llegada llamó rápidamente la atención porque el personaje sería el nuevo misterioso galán interesado en acercarse a Maripaz, interpretada por Adriana Campos Salazar. Sin embargo, sus primeras escenas también dejaron entrever que podría convertirse en fuente de conflictos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”

    Vasco Madueño debuta en 'Al Fondo Hay Sitio' como Eduardo

    La presentación de Eduardo ocurrió en la universidad, donde protagonizó un incómodo encuentro con Britani, personaje interpretado por Verónica Infantes. La joven llegó entusiasmada por verlo, pero la reacción del universitario estuvo lejos de cumplir sus expectativas.

    Britani se mostró emocionada al ver a Eduardo, pero no imaginó que el universitario le haría tremendo desplante, se describió sobre la escena. Cuando ella intentó acercarse para saludarlo, el jovencito ni siquiera le respondió.

    Este primer encuentro anticiparía que Eduardo tendrá una personalidad distante y que su presencia podría complicar las relaciones entre los jóvenes de la serie. Además, su aparente interés por Maripaz abre la posibilidad de una nueva historia sentimental.

    ¿Quién es Vasco Madueño, el nuevo integrante de AFHS?

    Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño. Antes de incursionar en la actuación, el joven ya había comenzado a desarrollar una carrera artística vinculada principalmente con la música.

    Su primera aparición televisiva ocurrió cuando tenía 12 años en el programa 'Al aire', donde contó que tocaba instrumentos y tenía una banda junto a sus amigos. Posteriormente, continuó desarrollándose musicalmente con propuestas relacionadas con el rock, la música criolla y la fusión andina.

    Su historia familiar también estuvo durante años bajo exposición mediática. En 2021, una prueba de ADN confirmó que Guillermo Dávila era su padre después de una prolongada controversia pública.

    Vasco Madueño inicia una nueva faceta lejos de la música

    Ahora, su incorporación a 'Al Fondo Hay Sitio' representa su salto a una producción televisiva de gran alcance. Eduardo llega con una historia que podría involucrar tanto a Britani como a Maripaz y que recién comenzará a desarrollarse durante los próximos episodios.

    De esta manera, Vasco Madueño suma la actuación a su trayectoria artística y tendrá la oportunidad de construir una carrera propia frente a las cámaras, más allá de la atención que durante años generó su vínculo familiar con Guillermo Dávila.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, llega a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”

    Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para HUNDIR a Youna pero él contraataca

    ¡DOLOROSO MOMENTO! Christian Meier revela que su hija Gia no lo reconoció como papá durante 8 años: “No me hablaba”

    Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprende con foto de una joven y un mensaje que desata rumores de romance

    ¡LOS EXPUSO! Tepha Loza revela qué excompañeros de Esto es Guerra no la apoyaron tras la muerte de su madre: “Ni un solo mensaje”

    Lo más vistos en Farándula

    ¡NADIE LO IMAGINABA! Christian Meier revela su faceta secreta y sorprende con inesperada confesión: “Hay memes memorables hechos por mí"

    ¿Por qué Juliana Oxenford se mantiene distante de su padre Marcelo Oxenford? Esta es la razón

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cinemark

    Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 45.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;