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Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”

Youna hizo una delicada acusación contra Samahara Lobatón durante 'La prisión del destino' y aseguró que realizó duros comentarios sobre su leucemia.

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    Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”
    Samahara Lobatón generó indignación tras comentario contra Youna. | Composición Wapa
    Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”

    Samahara Lobatón y Youna volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento durante su participación en el reality 'La prisión del destino'. Esta vez, el conflicto tomó un giro delicado luego de que el barbero asegurara que la madre de su hija habría realizado duros comentarios sobre la leucemia que le fue diagnosticada en noviembre de 2025.

    La revelación surgió durante una conversación con otro participante del programa, ante quien Youna habló sobre los difíciles meses que ha atravesado desde que conoció su diagnóstico.

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    Youna hace delicada acusación contra Samahara Lobatón

    Visiblemente afectado, Youna recordó el proceso que afronta desde hace 9 meses y aseguró que algunas palabras que habría recibido de Samahara lo marcaron profundamente.

    “Es una verdad que me duele y me parte el corazón”, expresó inicialmente. Luego ante la pregunta: “¿Es cierto que ella te dijo ‘ojalá y esa enfermedad que tú tienes te mate’?”, el barbero comenzó a explicar lo vivido durante su tratamiento.

    “Eso es lo que te quiero confesar, cuando entré acá, llego luchando con esta enfermedad mucho tiempo, nueve meses. Los más difíciles de mi vida, que no sabía qué cosas iban a pasar, qué cosa iba a suceder”, manifestó.

    La acusación causó sorpresa debido a que anteriormente Samahara había mostrado públicamente su apoyo al padre de su hija tras conocerse su diagnóstico.

    Youna reafirma su versión frente a Samahara

    La situación escaló cuando otro participante cuestionó directamente a Lobatón y aseguró que este tipo de comentarios se habría repetido en diferentes oportunidades.

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    “A ella no le importa la salud de Youna cuando ella en veinte ocasiones ha dicho ‘ojalá que esa enfermedad que tú tienes te acabe de matar’. Le desea la muerte cada 2 minutos (…) Entonces dime hasta cuándo ella va a jugar a la mentira. cómo puedes estar preocupado por un hombre que tantas veces le has deseado la muerte”, expresó.

    Finalmente, le preguntó directamente al barbero: “Youna, ¿Ella te ha deseado la muerte o no? ¿No se ha burlado de tu enfermedad?”. “Sí”, respondió él.

    Samahara inicialmente habría rechazado las acusaciones, pero la discusión continuó luego de que Youna mantuviera su versión frente a los demás participantes. El episodio volvió a evidenciar la complicada relación que ambos mantienen dentro del reality.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón genera críticas tras hablar sobre Youna y su delicado momento: “Me duele…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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