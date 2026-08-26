¡DOLOROSO MOMENTO! Christian Meier revela que su hija Gia no lo reconoció como papá durante 8 años: “No me hablaba”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Una confesión sorprendente que impactó a todos en el set! Dejando de lado la ficción, Christian Meier decidió compartir un aspecto poco conocido de su vida como padre con su hija Gia Meier. El reconocido actor peruano dejó atónitos a todos al revelar que durante casi ocho años, su hija mantuvo una distancia y total indiferencia hacia él, hasta que una charla inesperada cambió radicalmente su relación y reveló cómo avanzaron a partir de entonces.
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Christian Meier revela que su hija Gia Meier lo ignoró durante ocho años y cuenta el cambio
En un ambiente lleno de humor y camaradería en 'Zaca TV', el actor rememoró aquellos años iniciales en los que Gia Meier parecía no notar su presencia en el hogar familiar. De inmediato, la revelación desconcertó a los presentadores, quienes le pidieron más detalles sobre lo ocurrido.
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"Gia se dio cuenta de que tenía un papá como a los 10 años; es decir, durante los primeros 7 u 8 años. Nunca me prestó atención, nunca quiso estar conmigo, nunca me habló, nunca nada...", confesó Christian Meier. En ese momento le preguntaron cómo se sintió, pero él prefirió no profundizar en sus emociones.
Además, el actor narró cómo se dio ese cambio para que ella lo reconociera: "Un día apareció siendo mayor… ella vino, me puso la mano y me dijo: ‘Así que tú eres mi papá. Recién me doy cuenta’. Y yo le respondí: ‘Sí, hace 8 años’. Esa fue su primera palabra hacia mí. Fue como después de 8 años que procesó que yo era su papá... Pero esos primeros años, de verdad, no me hablaba, no me saludaba, no me miraba; solo quería estar con su nana, con sus hermanos", recordó.