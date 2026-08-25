¡NADIE LO IMAGINABA! Christian Meier revela su faceta secreta y sorprende con inesperada confesión: “Hay memes memorables hechos por mí"

Christian Meier sorprendió al revelar que creó memes virales de forma anónima y contó cómo nació esta desconocida faceta en Internet.

Christian Meier sorprendió al revelar una faceta poco conocida de su vida fuera de la actuación y la música. Durante su participación en la edición número 100 del programa de streaming 'Somos los que somos', el artista peruano confesó que desde hace más de una década crea memes de manera anónima y que algunos de ellos incluso se habrían vuelto virales en Internet.

La revelación se produjo durante una conversación con Giacomo Benavides, quien le consultó cómo nació su interés por lo que ambos denominaron la memología. Lejos de esquivar la pregunta, Meier contó que esta afición comenzó cuando descubrió una aplicación dedicada a crear este tipo de contenido.

Christian Meier revela que creó memes virales bajo un seudónimo

El actor recordó que empezó a experimentar con los memes entre 2012 y 2013, cuando utilizaba una plataforma que le permitía elaborar sus propias piezas y luego compartirlas en Internet.

“Más o menos como en el 2012, 2013, había una aplicación que se llamaba Meme Factory”, relató Christian Meier ante la sorpresa de los presentes. “Empecé a hacer memes y los lanzaba en Internet”, añadió.

Lo más inesperado llegó cuando aseguró que algunas de aquellas creaciones continúan circulando hasta la actualidad.

“Hay memes memorables que dan vueltas por el mundo de Internet que son hechos por mí”, afirmó Meier. Sin embargo, evitó revelar cuáles son para mantener en secreto el seudónimo que utilizó durante aquella etapa.

“A veces veo un meme y digo: ah, sí, yo lo hice hace como diez años”, sostuvo entre risas.

Al ser consultado sobre si le gustaría recibir reconocimiento por esas publicaciones, el artista dejó claro que no busca ningún tipo de crédito. “No, para nada. Yo sé que es mío y con eso me basta”, respondió.

Christian Meier todavía crea memes para su hija y sus amigos

La afición del protagonista de numerosas telenovelas no quedó únicamente como un pasatiempo del pasado. Durante el programa, Giacomo Benavides contó que Meier continúa creando y enviando memes al grupo cercano del espacio digital.

“Ustedes no han visto la punta del iceberg de los memes que nos manda Christian”, afirmó el conductor. “Hace un montón y no los publicamos porque ya son para nosotros”.

Gia Meier confirmó que su padre también sigue constantemente las emisiones del programa. “Te lo juro que los ve todos, todos los días me manda fotos cuando los está viendo”, señaló.

El propio actor explicó que suele aprovechar sus entrenamientos para seguir el contenido. “En realidad los veo mientras estoy en el gimnasio, siempre”, confirmó.

Debido a que reside fuera del Perú, también debe adaptarse a la diferencia horaria para acompañar las transmisiones. “Me despierto, prendo la televisión y ahí están”, detalló.

Christian Meier celebra los 100 programas de 'Somos los que somos'

La presencia de Christian Meier coincidió con la edición número 100 de 'Somos los que somos' y marcó además su primera participación en un streaming en vivo.

“Estoy muy contento de estar finalmente aquí”, declaró al inicio del programa. El actor aseguró que sigue las emisiones con frecuencia y que, cuando sus viajes le impiden conectarse en directo, busca el episodio posteriormente.

“La energía se queda, porque lo ves en la noche y se siente exactamente”, sostuvo.