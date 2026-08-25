Christian Meier reacciona a las FUERTES CONFESIONES de su hija Gia en su DIARIO PERSONAL: “No sé qué voy a hacer”

Gia Meier leyó su diario ante su padre, el actor Christian Meier , quien descubrió los intereses de su hija en vivo.

Christian Meier pasó un momento inesperado en Zaca TV cuando su hija, Gia Meier, decidió leer fragmentos de su diario personal en presencia de la audiencia. El reconocido actor y músico peruano había sido invitado al programa con motivo del episodio número 100, sin prever que sería parte de las ingeniosas revelaciones de su hija, una conocida streamer.

La inquietud de Christian Meier era perceptible antes de la lectura. Giacomo Benavides llamó la atención del público sobre cómo el actor se mostraba nervioso mientras Gia sostenía su diario.

“Aunque ustedes no lo ven, Christian está gesticulando con las manos, curiosamente limpiándose, diciendo: ‘¿Qué va a contar Gia?’”, señaló mientras reía.

Gia Meier revela su interesada búsqueda de surfistas

Gia Meier comenzó relatando su estancia en el norte del país y su particular atracción por los surfistas, en medio del humor, narró cómo una amiga la criticó por ser “coqueta”.

“Sí, pues soy alegre y tengo ojos. Si buscar a un surfer es un crimen, que me lleve Poseidón”, leyó provocando risas.

La streamer compartió además algunas historias de chicos que le habían interesado. No obstante, uno de ellos no superó sus expectativas tras ser vencido por una ola.

“Vi que la ola lo revolcó y pensé que mi futuro esposo no se dejaría vencer así”, manifestó Gia.

Una mención humorística se dio cuando Gia comparó su situación con el cuento de Ariel, la sirena, cuestionando el parecer de su padre sobre su gusto por chicos vinculados al mar.

“Mi padre tampoco quiere que esté con un chico del mar. Es curioso, considerando que él escribió ‘Carreteras mojadas’. ¿De dónde crees que viene la lluvia, Christian Meier? Del mar”, bromeó.

El comentario provocó risas generales entre los participantes de Zaca TV. Christian Meier, sorprendido, se llevó la mano a la frente mientras escuchaba.

Giacomo Benavides no perdió la oportunidad para con humor resumir la franqueza de Gia: “Ni la vergüenza puede con Gia”.

Christian Meier sobre las exigencias del futuro novio de Gia

Finalizada la lectura, Giacomo y Doménico Benavides sugirieron realizar un programa donde varios surfistas se presentaran ante Gia. La dinámica sería que conversaran separados por un biombo y Gia eligiera basándose solo en el diálogo.

Christian Meier habló entonces sobre lo que espera del futuro novio de su hija, insistiendo en su condición esencial.

“Cualquiera es bienvenido siempre y cuando trate a Gia adecuadamente”, puntualizó.

El artista no descartó que el candidato pueda ser deportista o surfista, aunque aclaró que estas no deben ser las características principales para escoger pareja.