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¡LOS EXPUSO! Tepha Loza revela qué excompañeros de Esto es Guerra no la apoyaron tras la muerte de su madre: “Ni un solo mensaje”

Tepha Loza reveló que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ no le enviaron ningún mensaje tras la muerte de su madre y cuestionó las amistades en televisión.

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    Tepha Loza se refirió a sus excompañeros. | Composición Wapa
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    Tepha Loza sorprendió al revelar una dolorosa experiencia que cambió su percepción sobre las amistades que construyó durante su paso por ‘Esto es Guerra’. La influencer aseguró que, tras la muerte de su madre, ninguno de varios excompañeros con los que compartió durante años se comunicó con ella para expresarle sus condolencias.

    Durante su participación en el podcast ‘Nadie Sabe’, Tepha reconoció que esperaba al menos un mensaje de quienes habían formado parte de su entorno laboral. Sin embargo, según contó, el apoyo nunca llegó y esa situación terminó haciéndola reflexionar sobre los vínculos que existen dentro de la televisión.

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    Tepha Loza expone a excompañeros de ‘Esto es Guerra’

    La exchica reality recordó que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida cuando notó la ausencia de personas con quienes había mantenido una relación cercana frente a cámaras.

    “Pasé por un momento delicado con lo de mi mamá y nadie de los realities me escribió ni un mensaje. No es por nada, pero yo compartí bastante con Paloma Fiuza, Ducelia, Elías Montalvo y muchísimos de ahí. Hasta mi mismo productor, ni un solo mensaje”, contó.

    Tepha Loza compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.
    Tepha Loza compartió un sentido mensaje en sus redes sociales.

    Su declaración sorprendió debido a que no solamente mencionó a figuras conocidas del reality, sino también a integrantes de la producción. Para Tepha, la falta de un gesto en un momento tan complicado le permitió replantearse qué relaciones consideraba realmente amistades.

    “Ahí se ve cuándo hay amistad. Para mí, en ese mundo no hay amistad, y eso lo sé por muchas cosas que he pasado”, sentenció.

    Tepha Loza reflexiona sobre las amistades dentro de la televisión

    La conversación llevó a los integrantes del podcast a debatir sobre los vínculos que nacen en programas de televisión y que pueden desaparecer cuando termina la convivencia laboral.

    Giancarlo Cossio respaldó parte de la reflexión de Tepha y cuestionó a quienes aparecen únicamente cuando una persona atraviesa un buen momento profesional. “También molesta y jod* cuando te buscan por ratos. Cuando estás arriba, ahí sí: ‘Tepha’”, comentó.

    La influencer dejó entrever que lo sucedido durante su duelo fue determinante para identificar quiénes permanecían realmente cerca de ella fuera de las cámaras.

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    Melissa Loza recordó entre lágrimas a su madre

    La pérdida también golpeó profundamente a Melissa Loza, quien reapareció en ‘Esto es Guerra’ para hablar sobre el fallecimiento de su madre. Durante aquella emisión, la producción preparó un homenaje con fotografías familiares.

    Melissa y Tepha Loza junto a su madre.
    Melissa y Tepha Loza junto a su madre.

    “Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella”, expresó Melissa.

    La modelo destacó además la enseñanza que dejó su madre a toda la familia: “Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”.

    En medio del dolor, la pérdida también significó un momento de unión para Tepha y Melissa Loza, quienes afrontaron juntas una de las etapas más difíciles de su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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