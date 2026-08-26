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¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia y revela cómo lograron dejar atrás su enfrentamiento

Magaly Medina confirmó que llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia tras años de enfrentamientos. Ambas se pidieron disculpas y cerrarán su disputa judicial.

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    ¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia y revela cómo lograron dejar atrás su enfrentamiento
    Magaly Medina habló sobre su acercamiento con Yahaira Plasencia.
    ¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia y revela cómo lograron dejar atrás su enfrentamiento

    Magaly Medina sorprendió al revelar que decidió cerrar el enfrentamiento judicial que mantenía con Yahaira Plasencia desde 2024. Tras varias conversaciones, la conductora de 'Magaly TV, la firme' confirmó que ambas llegaron a un acuerdo de conciliación y optaron por dejar atrás sus diferencias.

    Según explicó la periodista, el documento firmado será presentado ante la jueza durante una audiencia programada para este jueves, con lo que buscarán poner punto final al proceso que las mantuvo enfrentadas durante los últimos años.

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    Magaly Medina y Yahaira Plasencia se disculpan mutuamente

    La conductora reveló que el acercamiento comenzó con una reunión en la que conversó directamente con la salsera, sin la presencia de abogados y acompañada únicamente por su productor. Posteriormente, ambas continuaron comunicándose hasta alcanzar un entendimiento.

    Magaly reconoció que durante sus enfrentamientos existieron expresiones que incomodaron a ambas partes, motivo por el cual decidieron ofrecerse disculpas.

    "Ella me ha pedido a mí disculpa por aquellas frases que vertió y que me causaron también enojo y me indignaron, y yo también le he pedido disculpas por frases que a ella no le gustaron", señaló Magaly.

    La periodista también recordó una de las expresiones que utilizó anteriormente para referirse a Yahaira y explicó por qué decidió retractarse. "Si a ti esa palabra ‘score’ ha herido tu susceptibilidad, pues te pido disculpas por ello, porque no fue dicha con ánimo de herir ni de ofender", manifestó.

    ¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina REVELA que LE PIDIÓ DISCULPAS a Yahaira Plasencia tras DEMANDA por DIFAMACIÓN: “Hemos decidido…”
    ¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina REVELA que LE PIDIÓ DISCULPAS a Yahaira Plasencia tras DEMANDA por DIFAMACIÓN: “Hemos decidido…”

    Magaly revela cómo quedó su relación con Yahaira Plasencia

    Después de varios años de diferencias, Medina aseguró que ambas quedaron conformes con la decisión tomada y destacó que pudieron resolver el conflicto mediante una conversación directa.

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    "Nos sentimos tranquilas las dos de haber llegado a este acuerdo, sin presiones y hablando", afirmó la presentadora.

    El acercamiento incluso permitió que Magaly se solidarizara con Yahaira por el delicado momento familiar que atraviesa debido al estado de salud de su madre. La conductora recordó las dificultades que ella misma vivió durante la enfermedad de su padre y expresó su respaldo a la cantante.

    "Somos dos mujeres fuertes", sostuvo Magaly, antes de enviar sus mejores deseos para la recuperación de la madre de la salsera.

    De esta manera, Magaly Medina y Yahaira Plasencia dejan atrás uno de sus enfrentamientos más comentados y apuestan por la conciliación para cerrar definitivamente su disputa judicial.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡GIRO INESPERADO! Magaly Medina confirma conciliación con Yahaira Plasencia y revela cómo lograron dejar atrás su enfrentamiento
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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