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¡LAS IMÁGENES GENERAN REVUELO! Pamela López protagoniza altercado en la ‘Cochinola’ tras ser captada algo 'PASADA de COPAS'

Pamela López protagonizó un tenso incidente durante 'Cochinola' y Franco Portales tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

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    Pamela López asistió al concierto Cochinola el fin de semana pasado. | Composición Wapa
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    Pamela López volvió a colocarse en el centro de la atención luego de protagonizar un llamativo episodio durante una reciente edición del evento urbano 'Cochinola'. La expareja de Christian Cueva fue captada mientras disfrutaba de la noche acompañada de Franco Portales, quien permaneció a su lado durante varios momentos de la velada.

    Las imágenes difundidas posteriormente en televisión mostraron a la influencer con dificultades para desplazarse con normalidad, mientras su acompañante la sostenía para evitar que perdiera el equilibrio. Sin embargo, la situación terminó generando aún más comentarios cuando López se vio involucrada en un altercado con otra persona dentro del recinto.

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    'Amor y Fuego' muestra imágenes de Pamela López durante el evento

    El programa 'Amor y Fuego' emitió un informe con distintos momentos de la noche de Pamela López. En las imágenes se le observa bailando y recorriendo el lugar junto a Franco Portales, quien estuvo pendiente de ella durante gran parte del evento.

    Según la narración del espacio de espectáculos, el comportamiento de la influencer llamó la atención debido a que aparentemente habría consumido alcohol y necesitaba ayuda para movilizarse.

    "Mi causa (Franco Portales) no la soltaba por nada y mejor porque si no se nos caía. Salió del baño como si la hubieran exorcizado. Se cruzó con una flaquita que Dios sabe qué le dijo y por lo visto le incomodó y terminó bañando en trago a una persona que no tenía nada que ver. Ya mejor llévatela, barbón, que está palteando”, narró el reportero del espacio de espectáculos.

    Pamela López protagoniza altercado y Franco Portales interviene

    Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Pamela López se cruzó con otra asistente del evento. De acuerdo con las imágenes emitidas por el programa, habría existido un intercambio que terminó incomodando a la influencer.

    En medio de la situación, López terminó arrojando parte de su bebida y alcanzó a una persona que se encontraba cerca del lugar. El episodio generó sorpresa entre quienes estaban alrededor y obligó a Franco Portales a intervenir rápidamente.

    Finalmente, su acompañante consiguió alejarla del lugar y llevarla nuevamente hacia el box en el que se encontraban. De esta manera, la discusión no continuó y el incidente terminó sin convertirse en un enfrentamiento mayor.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LAS IMÁGENES GENERAN REVUELO! Pamela López protagoniza altercado en la ‘Cochinola’ tras ser captada algo 'PASADA de COPAS'
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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