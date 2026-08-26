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Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para HUNDIR a Youna pero él contraataca

Melissa Lobatón se involucra en 'La prisión del destino' con una acusación que provoca tensión entre Youna y Samahara Lobatón, pero acaba siendo desenmascarada por su excuñado.

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    Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para HUNDIR a Youna pero él contraataca
    Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para ATACAR a Youna pero él contraataca: “Nunca cuidó a tus hijos” | Composición EP | Difusión
    Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para HUNDIR a Youna pero él contraataca

    En el programa internacional 'La prisión del destino', Samahara Lobatón y Youna vivieron una intensa disputa tras la inesperada intervención de Melissa Lobatón, quien acusó a su excuñado con severas revelaciones, pero al final terminó desfavorecida.

    Melissa Lobatón interrumpe reality internacional para pelear con Youna, pero él la hunde delante de Samahara Lobatón

    Samahara Lobatón y Youna protagonizaron un tumulto en 'La prisión del destino' cuando Melissa Lobatón Klug, desde Perú, envió un mensaje pagado que fue transmitido en vivo, provocando fricción entre los involucrados.

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    La hermana menor de las Klug acusó al barbero de crear contenido perjudicial contra la madre de sus hijos, con la intención de dañarla en la competencia, después de ser rivales por el premio mayor.

    “Team Samahara, Youna ha dejado videos para desacreditarte, es un hipócrita, recuerden que su hija ya ve TikTok”, redactó Melissita, lo cual provocó que Samahara enfrente a su antigua pareja por las declaraciones.

    No obstante, él respondió airadamente, acusándola de presumir en redes que había cuidado a sus sobrinos mientras Lobatón participaba en 'La Granja VIP', pese a que no era cierto.

    ¿Estuvo tu hermana? Entonces que no venga a criticarme de mal padre cuando no tiene derecho, nunca te ayudó (…) Todos te decían ‘Melissa nunca fue a cuidar a tus hijos’”, afirmó con enojo.

    Frente a esto, Lobatón intentó defenderse, asegurando que los seguidores de Youna tenían instrucciones para subir videos en su contra, a lo que él respondió tajante.

    “Puedo haber grabado mil cosas, pero sin mi permiso nada se publica, es mi material (…) Vamos a hablar de Melissa, que jamás te apoyó con tus hijos, y su familia se lo dijo. Melissa nunca te ayudó aunque ella decía en redes ‘yo los cuido’ y nunca lo hizo”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Lobatón llega a INTERRUMPIR reality INTERNACIONAL para HUNDIR a Youna pero él contraataca
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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