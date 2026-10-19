Cantantes de Corazón Serrano narraron MOMENTOS DE HORROR tras estar dentro del avión que se INCENDIÓ: "Dios y mis ángeles..."

Un avión de LATAM sufrió un incendio en el aeropuerto Jorge Chávez con pasajeros a bordo, incluyendo todos los integrantes de Corazón Serrano . ¿Cuál es su situación actual?

En la mañana del 18 de octubre, un avión de la aerolínea LATAM alarmó a todos al incendiarse justo antes de despegar hacia Piura con pasajeros a bordo. 'Chiclecito' de 'Faranduleando con Fer' compartió declaraciones de Dani Daniel, el animador de Corazón Serrano, confirmando que todos los integrantes estaban a bordo del vuelo y varios cantantes expresaron su preocupación. ¿Cuál es su estado actual?

Estado de los miembros de Corazón Serrano tras incendio en avión rumbo a Piura

Corazón Serrano vivió momentos muy preocupantes al ser parte de este vuelo de LATAM que, en la mañana del 19 de octubre, tuvo uno de sus extremos en llamas. El incidente ocurrió cuando la aeronave se preparaba para dirigirse a Piura, generando incertidumbre entre los pasajeros.

Luego de que se difundieran videos del aterrador episodio en redes sociales, Dani Daniel confirmó a 'Chiclecito' de 'Faranduleando con Fer' que toda la banda figuraba en la lista de pasajeros del vuelo afectado.

Tras la evacuación, un miembro del grupo compartió imágenes del siniestro y expresó cómo el ambiente se llenó de tensión tras su salida del avión.

Por su parte, Lesly del Águila mostró su miedo en Instagram, agradeciendo que el incendio no ocurriera mientras el avión estaba en vuelo.

Lesly del Águila habla sobre el incidente en el avión de Corazón Serrano.

“Sin duda, Dios y mis ángeles nos protegieron. Si el incendio hubiera ocurrido durante el vuelo, todo podría haber sido diferente.”, comentó la cantante.

Otra artista que se expresó fue Susana Alvarado, quien compartió imágenes de su evacuación y señaló que ya estaban en otro avión esperando que esta vez todo transcurriera bien.

“Nos íbamos a la luna”, “Con Dios, llegamos…”, publicó en sus redes sociales.

Susana Alvarado reacciona al incendio en el avión de Corazón Serrano.

Mientras tanto, LATAM Airlines emitió un comunicado sobre el futuro del viaje de los pasajeros, que fue confirmado por los músicos, quienes ya están a salvo.