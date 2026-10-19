MOMENTOS DE HORROR en el Jorge Chávez: avión rumbo a Piura se incendia antes de DESPEGAR

El vuelo LA2302 de Latam Airlines Perú tuvo un problema técnico inesperado. Bomberos controlaron el evento evitando complicaciones. Latam evacuó preventivamente a los pasajeros.

Un incendio en el ala de un avión destinado al trayecto Lima-Piura se produjo en la mañana de este lunes 19 de octubre, previo al despegue desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pasajeros presentes grabaron el incidente, viviendo momentos de tensión.

El fuego fue controlado por los bomberos en el lugar, sin mayores consecuencias. Latam Airlines Perú comunicó que el vuelo LA2302 presentó un fallo técnico inesperado, y como medida de seguridad, los pasajeros fueron desembarcados.

Reubicación de los pasajeros

Mediante un comunicado, la compañía informó que está proporcionando la asistencia necesaria a los afectados y coordinando su traslado en otros vuelos lo antes posible.

Además, señaló que el incidente será objeto de evaluación técnica según los protocolos pertinentes. Latam Airlines reafirmó su compromiso con la seguridad aérea, fundamental en todas sus operaciones.

Aeropuerto en funcionamiento normal

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez confirmó una emergencia en un vuelo de Latam durante la mañana, pero aclaró que fue controlada y que los pasajeros fueron asistidos por la aerolínea.

También se indicó que las operaciones del aeropuerto continúan con normalidad, sin afectaciones en despegues y aterrizajes.

Comunicado del aeropuerto

Supervisión de Indecopi a la atención de pasajeros

Ante el problema técnico que provocó un incendio en el ala de un avión de LATAM, Indecopi indicó que supervisa la adecuada atención a los pasajeros afectados.

Según el organismo, se reprogramó el vuelo LA2302 hacia Piura y se verifica que se proporcionen a los usuarios información precisa y se cumplan sus derechos, especialmente en materia de seguridad.

Indecopi supervisa atención a pasajeros afectados tras incidente en avión de Latam Airlines Perú

Otro incidente reciente en Latam

El pasado 16 de octubre, un avión de Latam que volaba entre Lima y São Paulo también enfrentó un problema técnico que obligó a su regreso al Aeropuerto Jorge Chávez. Aunque Latam no detalló las causas específicas que afectaron al vuelo LA2424, se activaron medidas de seguridad.

El procedimiento incluyó el despliegue de mascarillas de oxígeno y se siguieron los pasos adecuados para retornar a Lima, siempre priorizando la seguridad de todos a bordo, indicó la aerolínea.