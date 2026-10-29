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Ana Paula Consorte IMPACTA con insólito mensaje a Hernán Barcos sobre su esposa y Paolo Guerrero: "¿Así celebra tu gol?"

Ana Paula Consorte cuestiona a Giuli Cunha por un gesto hacia Paolo Guerrero durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

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    Ana Paula Consorte IMPACTA con insólito mensaje a Hernán Barcos sobre su esposa y Paolo Guerrero: "¿Así celebra tu gol?"
    Hernán Barcos se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un mensaje de Ana Paula Consorte en Instagram. Foto: difusión/Liga 1
    Ana Paula Consorte IMPACTA con insólito mensaje a Hernán Barcos sobre su esposa y Paolo Guerrero: "¿Así celebra tu gol?"

    En su propio estadio y con el apoyo de su hinchada, Sporting Cristal se impuso 3-2 a Alianza Lima y recuperó el liderato del Torneo Clausura. Hernán Barcos, clave en el partido con un destacado gol, ha sido, sin embargo, el centro de atención por otros motivos. Además de tener un altercado con el director técnico del equipo rival, se ha visto envuelto en una controversia reciente.

    Luego del triunfo en el estadio Alberto Gallardo por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, Ana Paula Consorte, compañera de Paolo Guerrero, causó revuelo con un comentario en Instagram dirigido al delantero de Sporting Cristal.

    Ana Paula Consorte y su comentario a la esposa de Barcos

    El 29 de octubre, la brasileña Ana Paula Consorte, embarazada de Paolo Guerrero, se dirigió a Hernán Barcos cuestionando un aparente gesto de amor de Giuli Cunha, esposa del delantero argentino, hacia Paolo Guerrero durante el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

    La pareja de Paolo Guerrero cuestiona a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un gesto amoroso hacia su pareja durante el partido. Foto: Instagram
    La pareja de Paolo Guerrero cuestiona a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un gesto amoroso hacia su pareja durante el partido. Foto: Instagram

    "Buenas noches, Barcos. Con todo respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar mensajes directos, hazme un favor: pregunta a tu esposa por qué le está mandando besos a Paolo en el estadio", escribió Consorte en una storie de Instagram.

    Ana Paula Consorte, quien compartió la reacción de Paolo Guerrero ante su embarazo, también criticó públicamente a Giuli Cunha por enviar besos al "Depredador" desde las gradas. "¿Es esa su forma de celebrar tu gol? ¿Enviándole besos a otro? Verdad es que no lo comprendí. ¡Gracias!", concluyó la nuera de Doña Peta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ana Paula Consorte IMPACTA con insólito mensaje a Hernán Barcos sobre su esposa y Paolo Guerrero: "¿Así celebra tu gol?"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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