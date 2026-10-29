Ana Paula Consorte IMPACTA con insólito mensaje a Hernán Barcos sobre su esposa y Paolo Guerrero: "¿Así celebra tu gol?"

Ana Paula Consorte cuestiona a Giuli Cunha por un gesto hacia Paolo Guerrero durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Hernán Barcos se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un mensaje de Ana Paula Consorte en Instagram. Foto: difusión/Liga 1

Hernán Barcos se encuentra en el centro de una nueva controversia tras un mensaje de Ana Paula Consorte en Instagram. Foto: difusión/Liga 1

En su propio estadio y con el apoyo de su hinchada, Sporting Cristal se impuso 3-2 a Alianza Lima y recuperó el liderato del Torneo Clausura. Hernán Barcos, clave en el partido con un destacado gol, ha sido, sin embargo, el centro de atención por otros motivos. Además de tener un altercado con el director técnico del equipo rival, se ha visto envuelto en una controversia reciente.

Luego del triunfo en el estadio Alberto Gallardo por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, Ana Paula Consorte, compañera de Paolo Guerrero, causó revuelo con un comentario en Instagram dirigido al delantero de Sporting Cristal.

Ana Paula Consorte y su comentario a la esposa de Barcos

El 29 de octubre, la brasileña Ana Paula Consorte, embarazada de Paolo Guerrero, se dirigió a Hernán Barcos cuestionando un aparente gesto de amor de Giuli Cunha, esposa del delantero argentino, hacia Paolo Guerrero durante el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

La pareja de Paolo Guerrero cuestiona a Giuli Cunha, esposa de Barcos, por un gesto amoroso hacia su pareja durante el partido. Foto: Instagram

"Buenas noches, Barcos. Con todo respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar mensajes directos, hazme un favor: pregunta a tu esposa por qué le está mandando besos a Paolo en el estadio", escribió Consorte en una storie de Instagram.