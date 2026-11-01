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Karen Dejo es internada de emergencia tras vomitar 19 veces y revela cómo se encuentra: “Ya me estabilizaron”

Preocupación por Karen Dejó tras ser internada en una clínica; Onelia Molina la acompañó a la emergencia. ¿Cómo se encuentra ahora?

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    Karen Dejo es internada de emergencia tras vomitar 19 veces y revela cómo se encuentra: “Ya me estabilizaron”
    Karen Dejo sorprende al aparecer en una clínica. | Composición El Popular | Difusión
    Karen Dejo es internada de emergencia tras vomitar 19 veces y revela cómo se encuentra: “Ya me estabilizaron”

    La figura pública Karen Dejó generó alarma entre sus seguidores al mostrarse en una clínica a través de sus redes sociales. La conocida participante de reality pasó por serias dificultades de salud que la llevaron a necesitar atención médica de emergencia.

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    Karen Dejó relata cómo terminó en el hospital

    Recientemente, Karen Dejó celebró el cumpleaños de 15 de su hija con gran entusiasmo, organizando un evento lleno de música y sorpresas. Sin embargo, poco después, sufrió problemas de salud que le impidieron participar en Esto es guerra.

    “Estos días, habrán visto en el programa, que no me he sentido bien para competir. No sé qué sucedió, pero vomité demasiadas veces, hasta 19,”, indicó la popular influencer en un clip que subió a su Instagram.

    Además, Karen Dejó destacó el apoyo invaluable de Onelia Molina, quien la asistió para llegar al hospital. Onelia me acompañó a la clínica. Ya estaba vomitando cuando salí al canal, y también mientras iba al hospital”, añadió.

    Finalmente, Karen Dejó compartió que su condición ha mejorado, y está en proceso de recuperación. Mostró la medicación intravenosa que se le administró para estabilizar su salud.

    “Afortunadamente, en la Clínica San Pablo me han tratado con mucho cuidado y ya estoy mejor. Me están sometiendo a una dieta líquida y ligera. Estaba realmente débil, pero ahora siento mejoría... están administrándome suero y medicamentos para las náuseas. Ya estoy recuperándome,” aseguró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Dejo es internada de emergencia tras vomitar 19 veces y revela cómo se encuentra: “Ya me estabilizaron”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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