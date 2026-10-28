Karen Dejo responde a la POLÉMICA por los gestos de su hija y anuncia el REGALAZO que le dará su padre

Karen Dejo responde a la POLÉMICA por los gestos de su hija y anuncia el REGALAZO que le dará su padreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sin filtro alguno, la conocida figura de reality, Karen Dejo se refirió públicamente al padre de su hija, Carlos Abanto, tras la ola de especulaciones generadas en redes sociales por su falta en la celebración de los 15 años de la joven. En lugar de abrir espacio a controversias o malentendidos sobre la relación familiar, la bailarina reveló el lujoso presente que el padre planea otorgarle a la cumpleañera, dejando de lado las críticas relacionadas con los gestos de la menor.
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Karen Dejo anuncia el regalo que Carlos Abanto dará a su hija en sus 15 años
Abordando la interrogante sobre la ausencia de Carlos Abanto en la fiesta de su hija, la estrella explicó que ambos optaron por dividirse los deseos de la joven para agasajarla en grande. Mientras Karen se encargó de la impresionante organización del evento, el padre tiene otro regalo preparado.
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"Se van de viaje. A mí me pidió la fiesta y a él le pidió el viaje. Se van a Japón, cada uno ha preparado algo especial para ella", expresó con alegría Karen Dejo al programa de América Televisión, confirmando que su hija disfrutará de un viaje excepcional al país asiático.
La artista concluyó el tema de los gestos de su hija con un mensaje de paz: "Estoy tan feliz, mi mamá está feliz, mi hija está tan contenta, todas las personas. He agradecido a cada padre de familia por permitirme que sus niños estén conmigo. (…) Mientras mi gente esté contenta, los comentarios siempre sobran", finalizó.