¿Por qué no asistió? Karen Dejo aclara la ausencia del padre de su hija en su esperado quinceañero: "Por cosas que pasan..."

Karen Dejo emocionó en los 15 años de su hija Mía con un sentido discurso y habló de la ausencia de Carlos Abanto en la celebración.

Karen Dejo celebró a lo grande los 15 años de su única hija. | Composición Wapa

Karen Dejo celebró a lo grande los 15 años de su única hija. | Composición Wapa

La celebración de los 15 años de Mía, hija de Karen Dejo, estuvo marcada por momentos emotivos, música y baile. La integrante de 'Esto es Guerra' preparó una elegante fiesta para su primogénita, quien estuvo acompañada de sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, la ausencia de Carlos Abanto, padre de la adolescente, generó comentarios entre los asistentes.

Durante uno de los momentos más especiales de la noche, la popular 'Sabrosura' dedicó unas sentidas palabras a su hija y se refirió a la posibilidad de que su padre no estuviera presente en la celebración. Su discurso no solo emocionó a los invitados, sino que también dejó en evidencia el profundo vínculo que mantiene con la joven.

¿Qué dijo Karen Dejo sobre la ausencia del padre de su hija?

Frente a sus invitados, Karen Dejo aprovechó la ocasión para expresar lo que significa la maternidad en su vida y recordó que ella no tuvo la oportunidad de crecer con una figura paterna. Por ello, destacó que Mía sí cuenta con un padre que la quiere.

"No tuve la bendición de tener un padre. Tú sí tienes un papá que te ama mucho, que te quiere con todo el corazón", expresó la modelo mientras se dirigía a su hija durante la celebración.

Asimismo, la integrante de 'Esto es Guerra' aclaró que la adolescente podría compartir un momento especial con Carlos Abanto en otra oportunidad, pese a que él no asistió a su fiesta de quinceañera.

Karen Dejo dedicó un conmovedor mensaje a su hija.

"Por cosas que pasan no está aquí presente, pero sé que también vas a tener tu momento especial con él", agregó Dejo, quien continuó con su homenaje a Mía en medio de la emoción de los presentes.

Karen Dejo dedica emotivo discurso a Mía durante su quinceañera

La fiesta también fue una oportunidad para que la chica reality expresara cuánto ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre. Con palabras cargadas de sentimiento, agradeció a su hija por las enseñanzas que le ha dejado a lo largo de los años.

"El día de hoy no voy a dejar de agradecerle al mundo que hayas llegado porque me enseñaste a ser mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte", manifestó frente a sus familiares y amigos.

Karen Dejo y su hija protagonizaron momentos de baile durante los 15 años.

Madre e hija también compartieron la pista de baile y protagonizaron una de las escenas más celebradas de la noche. Los momentos juntas quedaron registrados en videos que posteriormente circularon en las redes sociales.

Entre los invitados destacó Samuel Suárez, administrador de Instarándula y cercano a la conductora, quien acompañó a la familia en esta fecha especial.

Así fue la elegante fiesta de 15 años de la hija de Karen Dejo

La celebración organizada por Karen Dejo reunió música, baile y una recepción con una propuesta formal. Según informó Infobae, los invitados lucieron prendas en las que predominó el color negro, mientras una agrupación de salsa puso ritmo a la velada.

Otro de los momentos destacados ocurrió cuando la modelo sorprendió a Mía con una canción en vivo, un gesto que convirtió la celebración en una experiencia aún más emotiva para ambas.