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Ricardo Mendoza expone CRUEL HUMILLACIÓN de su expareja por su trabajo: "No digas que eres comediante, me da vergüenza"

Durante un show con Jorge Luna, Ricardo Mendoza sorprendió a todos al compartir un duro mensaje de su ex, quien se avergonzaba de su carrera cómica.

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    Ricardo Mendoza expone CRUEL HUMILLACIÓN de su expareja por su trabajo: "No digas que eres comediante, me da vergüenza"
    Ricardo Mendoza humillado por su expareja
    Ricardo Mendoza expone CRUEL HUMILLACIÓN de su expareja por su trabajo: "No digas que eres comediante, me da vergüenza"

    Durante una edición reciente de ‘Hablando huevadas’, Ricardo Mendoza vivió un momento inesperado. Mientras actuaba junto a Jorge Luna, una espectadora, afirmando ser la mejor amiga de una de sus antiguas parejas, le transmitió un mensaje de esta última. Este intercambio reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre esa relación y su complicado final.

    En lugar de evitar el tema, Mendoza respondió abiertamente, recordando momentos significativos de aquel romance. Mencionó, entre otras cosas, que su pareja de aquel entonces le había pedido que ocultara su profesión como comediante cuando fuera presentado a sus padres, ya que ella se sentía incómoda con su trabajo.

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    Interacción inesperada con la mejor amiga de su ex

    El episodio ocurrió cuando Mendoza leyó un mensaje de una espectadora, quien decía ser amiga cercana de su exnovia y quería conocer su versión de los hechos. “Ricardo, mi mejor amiga es tu ex. Cuando te menciono, me manda lej**. ¿Qué pasó entre ustedes?”, leyó el cómico.

    Tanto ‘Richavo’ como Jorge Luna mostraron interés en el mensaje. Entonces, la joven tomó el micrófono y, al preguntarle por el nombre de su amiga, mencionó a Alejandra. La reacción de Mendoza fue inmediata, provocando risas entre el público: “Esa reconc*****”, expresó.

    Luna consultó sobre el término de la relación. Mendoza explicó que se habían dado un tiempo, tras lo cual ella se involucró con un compañero de su universidad. Según él, esto marcó el final definitivo. Además, señaló que no fue un momento fácil en su vida amorosa. “Siempre fue una relación algo conflictiva durante la universidad”, confesó.

    Expareja de Mendoza siente vergüenza de su profesión

    Tras escucharle, la amiga de Alejandra añadió que la relación no fue completamente saludable y compartió un mensaje especial para Mendoza, sorprendiendo a los conductores: “Cuando le digo que voy a verte en el show, me dice: ‘¿Qué vas a ver a ese huev**, conch***? Dile que gracias a mí está donde está”.

    La declaración generó una respuesta seria de ‘Richavo’, quien recordó una situación ocurrida durante la relación. “Esa conch**** me dijo: ‘Mañana quiero presentarte a mis padres, pero no digas que eres comediante porque me da vergüenza”, compartió.

    Después de que Mendoza intentara manejar la situación con humor ante el desagrado del público por las palabras de Alejandra, Jorge Luna concluyó con una reflexión contundente hacia la ex de su amigo. "Lo que te perdiste, pend***. Te duele. Pudiste ser una de las que hemos visto", sentenció, provocando risas entre los asistentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ricardo Mendoza expone CRUEL HUMILLACIÓN de su expareja por su trabajo: "No digas que eres comediante, me da vergüenza"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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