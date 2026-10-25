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Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

Karen Dejo celebró los 15 años de su hija con gran emoción durante un discurso, provocando una reacción inesperada de la adolescente que no pasó desapercibida. ¿Qué ocurrió realmente?

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    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"
    Gestos de hija de Karen Dejo
    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

    ¡Su expresión generó sensación! La hija de la figura televisiva Karen Dejo fue el centro de atención en redes sociales al protagonizar una inesperada escena durante el discurso emotivo de su madre. En su fiesta de 15 años, las cámaras captaron detalladamente las facciones de la joven, lo que causó una cascada de reacciones divertidas entre los usuarios en línea.

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    Reacción viral de la hija de Karen Dejo ante el discurso maternal

    El sábado 24 de octubre, Karen Dejo celebró a lo grande los 15 años de su hija con una fiesta repleta de sorpresas para los invitados. Un momento destacado de la noche fue cuando inició la ceremonia y ella dio un discurso dedicado a su primogénita.

    “No tengo nada preparado porque han sucedido muchas cosas detrás de esta fiesta; se reirían si cuento algunos detalles. Como saben, provengo de un matriarcado de familia pequeña, solo está mi mamá conmigo y luchamos juntas por progresar. (…) Antes de que estuvieras en mí, ya sabía que serías una niña. Me enseñaste a ser una mejor mujer, a tener paciencia…”, expresó la participante de reality.

    No obstante, mientras la integrante de ‘Esto Es Guerra’ decía estas palabras frente a los asistentes, su hija no pudo evitar ciertas caras que no pasaron desapercibidas. Los usuarios de TikTok comentaron: “La expresión de la quinceañera, ‘ya basta, mamá’”, “la joven: ‘madre, deja el show, aquí no hay escenario’”, “Parece que todo queda en palabras, sus gestos lo dicen todo”, entre otros.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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