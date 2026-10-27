Jefferson Farfán festejó sus cuarenta y dos años con una fiesta galáctica, salsa en vivo y una sorpresa de Xiomy Kanashiro. Conoce quiénes asistieron y quién faltó.

Jefferson Farfán celebró sus 42 años con Alex Ramírez, Masiel Málaga y una fiesta a lo grande. | Composición Wapa

Jefferson Farfán celebró sus 42 años con Alex Ramírez, Masiel Málaga y una fiesta a lo grande. | Composición Wapa

Jefferson Farfán festejó sus cuarenta y dos años por todo lo alto y volvió a captar la atención de sus seguidores con una celebración que reunió a reconocidas figuras del espectáculo y del fútbol peruano. El exjugador de Alianza Lima organizó una fiesta en su residencia, donde la salsa, el baile y las sorpresas marcaron una noche especial.

El festejo se realizó el lunes 26 de octubre y contó con la participación de los cantantes Alex Ramírez y Massiel Málaga. Además, su pareja, Xiomy Kanashiro, tuvo un papel importante durante las celebraciones y compartió emotivos mensajes dedicados al exseleccionado nacional.

Jefferson Farfán sorprende con fiesta galáctica y presentaciones de reconocidos salseros

La residencia de la popular 'Foquita' se convirtió en el escenario de una celebración con temática galáctica, inspirada en una de las expresiones que el exfutbolista suele utilizar.

La música fue uno de los principales atractivos de la noche. Massiel Málaga y Alex Ramírez ofrecieron presentaciones en vivo que animaron a los invitados, quienes disfrutaron de una jornada de baile y diversión.

Entre los asistentes estuvieron Luis 'Cuto' Guadalupe y Roberto Guizasola, conocido como 'Cucurucho', dos personas cercanas a Farfán que no quisieron perderse su cumpleaños.

Xiomy compartió varias fotos de la celebración.

También participaron el cantante Maryto y su pareja, Ángela Alor, quienes compartieron la celebración junto a otros invitados del entorno del exdelantero.

La reunión incluyó una parrilla y continuó en el conocido 'búnker' de Farfán, espacio donde suele organizar encuentros con sus amistades.

Sin embargo, una ausencia llamó la atención: Paolo Guerrero no figuró entre los asistentes mostrados durante la celebración, pese a la amistad que mantiene con el cumpleañero desde su etapa como futbolistas. <Cite refs={["turn798482view0","turn798482search2"]}/>

Xiomy Kanashiro dedica romántico mensaje a Jefferson Farfán por su cumpleaños

Antes de la fiesta, Xiomy Kanashiro sorprendió al exfutbolista con una cena romántica y compartió fotografías del momento a través de sus redes sociales.

La conductora de 'América Hoy' aprovechó la ocasión para expresar públicamente el cariño que siente por su pareja.

La cantante Massiel Málaga fue parte del show del cumpleaños.

Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños, escribió.

La pareja también protagonizó momentos románticos durante la celebración. Incluso, Massiel Málaga interpretó la canción 'El hombre que yo amo' a pedido de Kanashiro, como una dedicatoria especial para Farfán.

Cuto Guadalupe y Roberto Guizasola se lucen en el cumpleaños de la 'Foquita'

Además de los artistas invitados, algunos de los momentos más comentados estuvieron protagonizados por los amigos del exfutbolista.

'Cuto' Guadalupe se animó a demostrar sus pasos de baile, mientras que Roberto Guizasola participó activamente en la celebración y estuvo a cargo de atender la barra de bebidas como parte de su regalo al cumpleañero.

Xiomy Kanashiro festejó a lo grande el cumpleaños de Jefferson Farfán.

La fiesta también contó con un buffet de comida criolla y una estación de parrillas para los asistentes.