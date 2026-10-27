Andrea San Martín recibe DRÁSTICA medida judicial y deberá mantenerse alejada de su hija

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija tras nueva medida judicial. Su abogado cuestiona la denuncia y revela por qué no declarará ante la prensa.

Una resolución judicial establece medidas temporales respecto al cuidado de la hija de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. El abogado de la influencer también confirmó que su patrocinada no podrá declarar públicamente sobre la denuncia.

La situación legal de Andrea San Martín dio un nuevo giro tras conocerse las medidas adoptadas por las autoridades en medio de la investigación por presunta agresión contra su hija menor. Según informó 'Magaly TV, la firme' el último 26 de octubre, la empresaria deberá mantenerse alejada de la niña, cuyo cuidado quedará temporalmente bajo responsabilidad de su padre, Juan Víctor Sánchez.

La disposición se conoce después de que la exchica reality recuperara su libertad tras permanecer detenida por la denuncia presentada en su contra. Además, su defensa legal reveló que una nueva resolución le impide ofrecer declaraciones públicas sobre el caso, por lo que no podrá realizar la conferencia de prensa que tenía prevista.

Andrea San Martín no podrá ver a su hija tras nueva medida judicial

De acuerdo con el informe presentado en el programa de Magaly Medina, las autoridades establecieron una restricción de acercamiento para Andrea San Martín mientras continúa la evaluación de la situación familiar.

La medida también dispone que Juan Víctor Sánchez se encargue temporalmente del cuidado de la menor. Sin embargo, esta decisión no es definitiva y podrá revisarse conforme avancen las investigaciones y se determinen las condiciones más adecuadas para garantizar el bienestar de la niña.

El caso también se encuentra bajo evaluación de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, institución encargada de analizar las circunstancias de la menor y determinar las medidas de protección correspondientes.

Abogado de Andrea San Martín cuestiona denuncia por presunta agresión

Tras conocerse las disposiciones, Wilmer Arica, abogado de la influencer, cuestionó la detención de su patrocinada y aseguró que el examen médico legal no identifica a la persona responsable de las lesiones reportadas.

"Se indica que tiene lesiones, pero no se indica que han sido realizadas por la madre, ni siquiera indica la fecha", manifestó.

El letrado también planteó que las lesiones podrían haberse producido en otras circunstancias y mencionó algunos antecedentes relacionados con las actividades de la menor.

"Sé que la menor ha aprendido a montar bicicleta y ha tenido ciertas caídas. Hay un informe del colegio que indica que ha tenido múltiples reportes en el tópico", resaltó.

Asimismo, Arica sostuvo que Juan Víctor Sánchez no habría presenciado directamente los hechos denunciados y que su versión estaría basada parcialmente en lo que le contó su hija.

"El denunciante indica que no sabe cómo se hicieron esas lesiones y solo reconoce dos y dice que su hija se lo contó; no es que él haya sido testigo presencial", añadió.

Estas declaraciones corresponden a los argumentos de la defensa de San Martín y no constituyen una conclusión oficial sobre el origen de las lesiones.

Andrea San Martín no podrá realizar conferencia de prensa por orden judicial

Otro cambio importante en el caso está relacionado con las declaraciones públicas de la empresaria. Aunque inicialmente tenía previsto pronunciarse ante los medios para explicar su versión, su abogado confirmó que una resolución ordena a las partes evitar comentarios sobre el proceso.

En comunicación con 'Amor y fuego', Wilmer Arica explicó por qué la influencer deberá guardar silencio mientras continúan las diligencias.

"Buenos días, Andrea no podrá pronunciarse en los medios. Ayer, pasada la medianoche, nos notificaron con una resolución donde ordenan a las partes a no pronunciarse al respecto", detalló.

Por ahora, la hija de Andrea San Martín permanecerá bajo el cuidado temporal de Juan Víctor Sánchez, según la información difundida por el programa televisivo. Las autoridades competentes continuarán evaluando el caso para determinar las medidas que correspondan, priorizando la protección y el bienestar de la menor.