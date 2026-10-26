Christian Domínguez DEJA EN SHOCK al revelar qué sucede en sus ENCUENTROS con Christian Cueva

Christian Domínguez explicó su reacción al cruzarse con Christian Cueva , pareja de Pamela Franco, y el motivo de su comportamiento amistoso.

Domínguez ha hablado abiertamente sobre su comportamiento con Christian Cueva, pareja actual de Pamela Franco. El cantante explicó que por razones familiares ligadas a su hija, decide mantener un trato amistoso con el futbolista.

Christian Domínguez detalla su trato amigable con Cueva

Durante una emisión de 'América Hoy', una pregunta llevó a Domínguez al centro del debate. Los conductores discutían un encuentro entre Pamela López y Marisol en un evento notable, donde se encontraron, pero no se saludaron.

En este contexto, Janet Barboza indagó sobre si el líder de la Gran Orquesta Internacional también evitaba saludar a ciertas personas y si ponía distancia al ver a Christian Cueva, quien ahora está con su ex, Pamela Franco.

El intérprete destacó que su actitud cambia si su hija está implicada. Para él, es crucial mantener cortesía dependiendo de las circunstancias, especialmente cuando hay temas relacionados con su hija.

Pese a ello, Domínguez puntualizó que no siempre saluda a todos los que se encuentra. Con relación a las personas con quienes prefiere no interactuar, dejó una declaración llamativa: “Hay varios que no saludaría”. Sin embargo, no dio nombres de quienes integrarían esa lista.

El pasado de Christian Domínguez y Pamela Franco

Domínguez y Franco tuvieron una relación por años, de la cual nació su hija. La relación finalizó en medio de controversias originadas por unas imágenes del cantante con otra mujer.

Posteriormente, Franco inició un romance con Christian Cueva, mientras Domínguez continuó con sus actividades musicales y en televisión. Más tarde, retomó su relación con Karla Tarazona, madre de otro de sus hijos.

En este contexto de cambios sentimentales, el artista ha mencionado que el bienestar de su hija influye en la manera en que se relaciona con el entorno de Pamela Franco.