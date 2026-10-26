Deyvis Orosco causó revuelo entre sus fanáticos al reaparecer en redes sociales con un sorprendente cambio físico. En un video desde el gimnasio, el artista explicó que su motivación para mejorar su apariencia radica en su deseo de mantenerse saludable y participar activamente en la vida de su hijo.

No obstante, el intérprete de cumbia no hizo referencia a su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, desencadenando críticas en redes sociales. Algunos usuarios especularon sobre una posible crisis en su matrimonio debido a esta omisión.

La razón detrás de la transformación física de Deyvis Orosco

En un video promovido por su entrenador Rodrigo Valle en plataformas sociales, Deyvis Orosco discutió los cambios en su estilo de vida. El cantante del grupo Néctar, con 40 años, destacó que su principal razón es preservar su salud y ser un buen modelo para su hijo, fruto de su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

"No se trataba solo de mejorar físicamente. Quería ser mi mejor versión, tanto para mí como para mi hijo. Siento satisfacción al llevarlo sobre mis hombros. Más que hablar, uno debe predicar con el ejemplo. Tu hijo seguirá lo que haces, no solo lo que dices", mencionó Orosco.

Aunque su mensaje se centró en la paternidad y el bienestar, la ausencia de referencias a su esposa desató comentarios y especulaciones sobre tensiones personales.

Críticas a Deyvis Orosco por omitir detalles sobre Cassandra Sánchez

Las palabras de Deyvis Orosco sobre su transformación física provocaron numerosas críticas en redes sociales. Aunque explicó que su objetivo es mantenerse saludable para su hijo, no mencionó a Cassandra Sánchez de Lamadrid, lo que fue cuestionado por los usuarios.