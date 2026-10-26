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Deyvis Orosco reaparece tras notable transformación física y esquiva preguntas sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid

Deyvis Orosco muestra su nueva imagen desde el gimnasio y desencadena críticas por sus declaraciones.

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    Deyvis Orosco reaparece tras notable transformación física y esquiva preguntas sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid
    Deyvis Orosco reaparece tras notable transformación física. | Composición Wapa
    Deyvis Orosco reaparece tras notable transformación física y esquiva preguntas sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid

    Deyvis Orosco causó revuelo entre sus fanáticos al reaparecer en redes sociales con un sorprendente cambio físico. En un video desde el gimnasio, el artista explicó que su motivación para mejorar su apariencia radica en su deseo de mantenerse saludable y participar activamente en la vida de su hijo.

    No obstante, el intérprete de cumbia no hizo referencia a su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, desencadenando críticas en redes sociales. Algunos usuarios especularon sobre una posible crisis en su matrimonio debido a esta omisión.

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    La razón detrás de la transformación física de Deyvis Orosco

    En un video promovido por su entrenador Rodrigo Valle en plataformas sociales, Deyvis Orosco discutió los cambios en su estilo de vida. El cantante del grupo Néctar, con 40 años, destacó que su principal razón es preservar su salud y ser un buen modelo para su hijo, fruto de su relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid.

    "No se trataba solo de mejorar físicamente. Quería ser mi mejor versión, tanto para mí como para mi hijo. Siento satisfacción al llevarlo sobre mis hombros. Más que hablar, uno debe predicar con el ejemplo. Tu hijo seguirá lo que haces, no solo lo que dices", mencionó Orosco.

    Aunque su mensaje se centró en la paternidad y el bienestar, la ausencia de referencias a su esposa desató comentarios y especulaciones sobre tensiones personales.

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    Críticas a Deyvis Orosco por omitir detalles sobre Cassandra Sánchez

    Las palabras de Deyvis Orosco sobre su transformación física provocaron numerosas críticas en redes sociales. Aunque explicó que su objetivo es mantenerse saludable para su hijo, no mencionó a Cassandra Sánchez de Lamadrid, lo que fue cuestionado por los usuarios.

    "¿Y su esposa?", "Ya está en otra cosa", "Es machista porque solo él se preocupa por su físico, ¿y su esposa no?", "Siempre busca destacar", comentaron algunos. Hasta ahora, el cantante no ha respondido a las críticas ni Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, se ha pronunciado al respecto.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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