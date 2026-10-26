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La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"

Madaith Carrasco, destacada en el huayno, ahora se suma a la cumbia peruana con La Bella Luz.

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    La Bella Luz celebrará su aniversario 32 a fines de noviembre. Foto: Composición LR/Instagram.
    La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"

    La Bella Luz ha generado gran expectativa entre sus seguidores al anunciar oficialmente a Madaith Carrasco como su nueva vocalista, tras la salida de Anely Dávila. La noticia se difundió a través de un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Madaith había estado participando de manera temporal en el grupo y ahora se une definitivamente.

    "Damos la bienvenida oficial a Madaith como parte de la familia de La Bella Luz. ¡Estamos encantados de que esté con nosotros! No obstante, esto no termina aquí, ya que pronto revelaremos otro integrante que se sumará a nuestro recorrido", se destacó en el comunicado.

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    Los cambios no se detienen con este anuncio. La orquesta, bajo la dirección de Oscar Junior Custodio, anticipó la llegada de otra cantante que tomará el lugar de Naldy Saldaña. Estas novedades coinciden con la celebración del 32.º aniversario del grupo, que se celebrará el 28 de noviembre en el parque Zonal Lloque Yupanqui.

    Madaith Carrasco, nueva integrante de La Bella Luz. Foto: Instagram.
    Madaith Carrasco, nueva integrante de La Bella Luz. Foto: Instagram.

    ¿Quién es Madaith Carrasco, la nueva integrante de La Bella Luz?

    El domingo 25 de octubre, La Bella Luz oficializó la entrada de Madaith Carrasco. La joven cantante, quien es menor de edad, reemplazaba de manera temporal a Anely Dávila. Ahora afronta el desafío de establecerse en una de las orquestas de cumbia más renombradas del país.

    Previamente, plasmó su talento en la agrupación Internacional Somos Norte, consolidándose en su trayectoria artística. Sus primeros pasos fueron en el folclore peruano, donde se destacó como 'Madaith del Perú', interpretando huaynos y composiciones propias acompañadas de su arpa.

    Su relación con la música comenzó a los ocho años. Además, participó en el programa 'La Voz Kids', una experiencia que enriqueció su desarrollo como artista. Su llegada a La Bella Luz marca un nuevo capítulo, permitiéndole destacarse entre las voces más importantes de la cumbia peruana.

    ¿Quiénes integran La Bella Luz?

    Con la inclusión oficial de Madaith Carrasco, el conjunto de La Bella Luz está compuesto por Oscar Junior Custodio (líder), Mackeily Lujan, Fernanda Urbina, Ariana Gonzales, Ariana Rodríguez, Joshua Asalde y Deyvis Paredes.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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