¡BOMBAZO en La Bella Luz! Anely Dávila sorprende al anunciar su SALIDA DEFINITIVA de la agrupación y revela el motivo de su INESPERADA RENUNCIA: "Es momento de..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La cumbia peruana se vio sorprendida luego de que Anely Dávila comunicara una importante decisión relacionada con su futuro artístico. La cantante confirmó que dejará de formar parte de La Bella Luz, agrupación en la que compartió una etapa significativa de su carrera. A través de sus redes sociales, la intérprete explicó qué la llevó a tomar esta determinación y reconoció que no fue fácil dar este paso. Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas que la acompañaron durante su permanencia en la orquesta.
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Anely Dávila anuncia su salida definitiva de La Bella Luz y revela el motivo
Anely Dávila generó sorpresa entre sus seguidores al comunicar públicamente que ya no continuará como integrante de La Bella Luz. La intérprete utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer la noticia y explicar que su decisión responde a motivos personales, luego de reflexionar detenidamente sobre el rumbo que desea seguir.
La cantante reconoció que poner fin a esta etapa no fue sencillo, pero aseguró que considera necesario avanzar hacia nuevos objetivos en su vida. Así lo expresó en el comunicado que compartió con sus seguidores, en el que también dejó entrever que se encuentra lista para comenzar una nueva etapa personal y profesional.
"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", se lee en su comunicado.
Aunque Anely no brindó mayores detalles sobre las circunstancias que la llevaron a alejarse de la agrupación, sí dejó claro que su despedida está acompañada de agradecimiento por las experiencias que vivió durante este periodo.
La artista destacó el valor de los momentos compartidos con sus compañeros y el equipo de trabajo, quienes formaron parte de su recorrido dentro de la orquesta. De esta manera, anunció el cierre de su ciclo en La Bella Luz sin profundizar en otros aspectos relacionados con su decisión.
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Anely Dávila dedica emotivo mensaje a La Bella Luz y a sus seguidores
En medio de su despedida, Anely Dávila también se tomó un momento para reconocer a las personas que hicieron posible su incorporación a La Bella Luz. La cantante expresó su agradecimiento a Óscar Custodio y Pilar Torres por brindarle la oportunidad de integrar la agrupación y vivir esta experiencia artística.
Asimismo, dedicó unas palabras a Junior, a sus compañeros y a todos los trabajadores que compartieron con ella durante su permanencia en la orquesta. En su mensaje, resaltó las vivencias que acumuló a lo largo de esta etapa y los recuerdos que conservará tras su partida.
"También quiero agradecer a Junior y a todas las personas que estuvieron conmigo durante este tiempo (...) A mis compañeros y a todo el equipo de trabajo, gracias por las experiencias, las risas y los recuerdos que me llevo", mencionó.
La intérprete tampoco dejó fuera a sus fanáticos, quienes la acompañaron durante sus presentaciones y le demostraron su respaldo. Por ello, aprovechó el anuncio para reconocer el cariño recibido y expresar lo importante que fue el público a lo largo de su paso por la agrupación.
"Y, sobre todo, gracias a ese público tan bonito que me acompañó, me brindó su cariño y me hizo sentir especial en cada presentación. Ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón", añadió.
Finalmente, Anely reafirmó que se lleva aprendizajes y recuerdos positivos de su experiencia en La Bella Luz. Con estas palabras, la cantante cerró su comunicado y dejó un mensaje de gratitud para quienes formaron parte de este capítulo de su vida.
"Me voy agradecida por todo lo vivido, por lo aprendido y por las personas maravillosas que conocí en este camino. Me quedo con los buenos momentos y con mucho cariño por esta etapa tan especial de mi vida", sostuvo.