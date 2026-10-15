¡Luto en la cumbia peruana! Fallece querido cantante y artistas LLORAN ante su DOLOROSA partida: "Qué triste noticia, por Dios"

La cumbia peruana está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido compositor que integró importantes agrupaciones. Toño Centella y Chechito expresaron su tristeza por su partida.

El mundo de la cumbia peruana atraviesa horas de tristeza tras confirmarse la partida de uno de sus representantes. Su trayectoria estuvo ligada a reconocidas agrupaciones y a composiciones que lograron conectar con el público por sus letras cargadas de sentimiento. La noticia provocó numerosas reacciones entre artistas y amigos que compartieron con él escenarios y momentos inolvidables. Las despedidas de figuras como Toño Centella y Chechito reflejaron el pesar que ha dejado su fallecimiento.

Muere querido exintegrante del grupo de cumbia

La cumbia peruana está de luto por la muerte de José Luis Maura Flores, compositor, percusionista y guitarrista que construyó una carrera musical junto a agrupaciones como ‘Los Ecos’, ‘Grupo Naranja’ y ‘Los Zagales de Collique’. Sin embargo, fue su paso por ‘Los Ecos’ el que le permitió ganar mayor reconocimiento, gracias a su participación en las congas, instrumento con el que aportaba ritmo y energía a las canciones del conjunto.

El músico, de 67 años, habría atravesado complicaciones de salud durante las últimas semanas. Según personas cercanas a él, su estado era delicado y permanecía hospitalizado desde septiembre en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, ubicado en el Callao.

En declaraciones a Exitosa, su hija Noemi Maura dio a conocer que el artista padecía diabetes y neuropatía. La noticia de su fallecimiento generó pesar entre quienes siguieron de cerca su trayectoria y entre los integrantes de las agrupaciones con las que trabajó durante su carrera.

Además de su labor como intérprete, Maura Flores dejó una huella en la música popular por su faceta como compositor. Entre sus creaciones destaca el tema ‘Se fue’, una canción que formó parte del repertorio de Lorenzo Palacios Quispe, conocido artísticamente como ‘Chacalón’.

La composición quedó asociada a sentimientos de ausencia y despedida, convirtiéndose en una canción especialmente significativa para quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. Por ello, tras conocerse la muerte de su autor, la letra adquirió un significado aún más emotivo para sus allegados, quienes ahora recuerdan al artista a través de su propia obra.

Conocido también como el ‘cholo negro’, José Luis Maura recibió mensajes de despedida de compañeros del ambiente musical y de personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo más allá de los escenarios. En sus homenajes, destacaron tanto su talento como compositor como las cualidades personales que, según señalaron, lo caracterizaban.

Artistas despiden al compositor con emotivos mensajes

Entre las reacciones que surgieron tras conocerse la noticia destacó la de Antonio Domínguez Vásquez, conocido popularmente como Toño Centella. El cantante utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por la partida de su amigo y recordar la composición que ahora cobra un significado especial para quienes lo despiden.

"Qué triste noticia por Dios. Hoy se fue al cielo gran amigo gran COMPOSITOR y justamente creaste esta canción para todos los que parten al cielo y se le canta tu canción 'Se fue, Se fue, Se fue, y no volverá jamás, él se ha ido para la eternidad, se fue, se fue'. Y hoy nos toca cantarte a ti tu propia canción, se fue, se fue. Descansa en paz mi amigo NEGRO CHOLO. Ahora te cantaremos esta tu hermosa composición Jose Luis Maura Flores. QEPD NEGRO CHOLO", escribió.

El mensaje de Centella hizo referencia a ‘Se fue’, la canción creada por Maura Flores que habla sobre la ausencia definitiva de una persona. De esta manera, el artista recordó el legado musical de su amigo y expresó el dolor que le produjo su fallecimiento.

Por su parte, Sergio Romero, conocido como Chechito, también se pronunció a través de las redes sociales de su agrupación para rendir homenaje al compositor y reconocer el aporte que dejó a la música nacional.

"Hoy la música peruana está de luto por la partida de un gran compositor que nos deja un legado musical que vivirá por siempre en nuestros corazones". Asimismo, la agrupación publicó un mensaje de despedida en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del músico.

"¡HASTA SIEMPRE, JOSÉ LUIS MAURA! Hoy la música peruana está de luto por la partida de un gran compositor que nos deja un legado musical que vivirá por siempre en nuestros corazones. Desde Sergio Romero Chechito y Orquesta, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos".

Las palabras de ambos artistas se sumaron a las muestras de afecto de quienes compartieron con el ‘cholo negro’ parte de su camino en la cumbia. Sus mensajes también pusieron en primer plano las composiciones y los recuerdos que permanecerán entre sus seguidores.

Los restos de José Luis Maura Flores fueron velados el último miércoles en su vivienda, ubicada en Collique, en el distrito limeño de Comas. Hasta el lugar llegaron familiares, vecinos y amigos para acompañar a sus seres queridos y despedir al músico.