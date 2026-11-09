Luiggi Yarasca CONFIESA que Néstor fue quien inició los PROBLEMAS en su romance con Flor y le dio advertencia: “Si no llevas…”

Luiggi Yarasca comentó sobre Néstor Villanueva y los problemas en su relación con Florcita Polo antes de las acusaciones de agresión. ¿Qué ultimátum le dio a la hija de Susy Díaz?

Luiggi Yarasca, quien es pareja de Florcita Polo y fue denunciado por presunta agresión física, compartió su versión en medio del escándalo con 'América Hoy'. Destacó los problemas emocionales que la hija de Susy Díaz enfrentó durante su relación, sorprendiendo al referirse a Néstor Villanueva, padre de sus hijos, como uno de los factores de conflicto. ¿Qué implicaciones tuvo esto?

Yarasca apunta a Néstor Villanueva como fuente de problemas con Florcita y el ultimátum dado

En una charla con 'América Hoy', Luiggi Yarasca mencionó directamente a Néstor Villanueva mientras defendía su postura en el marco de una acusación de haber agredido a Florcita Polo, quien lo acusó de empujarla por las escaleras y causarle lesiones corporales.

Yarasca negó las acusaciones de violencia y afirmó que la influencer estaba en buen estado de salud, refiriéndose a videos en un hotel donde ella lloraba y le pedía que no se fuera.

No obstante, Yarasca también discutió las actitudes de su pareja desde el inicio de su vínculo, señalando a Néstor Villanueva como implicado.

Según Luiggi, insistió firmemente en que Florcita debía asistir a terapia psicológica durante su relación debido a los problemas que ella afirmaba haber sufrido por parte del padre de sus hijos, afectando negativamente su relación.

"Exigí que asistiera a terapia psicológica insistentemente diciéndole 'si no vas a terapia, lamentablemente no puedo seguir contigo'. Ella atribuía sus malas actitudes a lo que había experimentado con el padre de sus hijos. Le dije 'basta de excusas, toma terapia porque no puedo mantener una relación así'", relató.

Además, Luiggi criticó su equilibrio emocional, cuestionando cómo pudo convivir tanto tiempo con él si realmente consideraba que era una persona violenta, generando controversia.