¡DECIDIÓ ALEJARSE! Florcita Polo anuncia que terminó con Luiggi Yarasca y lanza contundente mensaje tras escándalo

Florcita Polo confirma ruptura con Luiggi Yarasca tras denuncia por presunta agresión . Conoce su comunicado, las medidas de protección y la respuesta del empresario.

Florcita Polo decidió poner punto final a su historia de amor con Luiggi Yarasca. La empresaria sorprendió al publicar un comunicado en sus redes sociales, donde confirmó oficialmente el término de su relación sentimental, días después de que se conociera una denuncia contra el empresario por presunta violencia física y psicológica.

La hija de Susy Díaz aseguró que tomó esta decisión luego de reflexionar sobre su bienestar personal y la importancia de proteger su tranquilidad. Su pronunciamiento se produce mientras las autoridades investigan un presunto episodio de agresión ocurrido en un hospedaje de Pachacámac.

Florcita Polo confirma ruptura con Luiggi Yarasca y lanza contundente mensaje

A través de sus historias de Instagram, Florcita Polo compartió un extenso mensaje dirigido a sus seguidores, amigos y medios de comunicación para anunciar que su romance con Luiggi Yarasca había terminado definitivamente.

"Informo de manera directa y definitiva que he dado por concluida mi relación sentimental con Luiggi Jesús Yarascá Martínez", escribió la empresaria.

En su publicación, explicó que la separación responde a una decisión personal orientada a recuperar su estabilidad y priorizar su bienestar.

"Esta determinación responde a una reflexión profunda sobre mi bienestar y el respeto innegociable que me debo", expresó Florcita Polo.

Comunicado de Flor Polo Campos a los medios tras su ruptura con Luiggi Yarasca. Composición LR. Instagram

Asimismo, dejó en claro que, tras el difícil momento que atraviesa, ha decidido concentrarse en su tranquilidad y en las personas más importantes de su vida. "Hoy elijo mi tranquilidad, mi integridad y mi bienestar", sostuvo.

La empresaria también hizo referencia a la exposición mediática que ha generado su situación sentimental. "Al tratarse de un asunto expuesto al escrutinio público, elijo priorizar mi paz mental por sobre todas las cosas", afirmó.

Finalmente, aseguró que dedicará su tiempo a sus seres queridos y a sus actividades profesionales.

"Mi energía y mi enfoque están puestos de lleno en mi familia, mi paz y mis proyectos personales", escribió, remarcando también "la defensa de mi dignidad con absoluta firmeza".

¿Qué ocurrió entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca en Pachacámac?

La ruptura se produce después de que Florcita Polo presentara una denuncia por un presunto episodio de violencia física y psicológica ocurrido el pasado cuatro de noviembre en el hotel Rústica de Pachacámac.

Según la información difundida por 'Magaly TV, La Firme', el incidente habría comenzado durante una discusión relacionada con celos y una supuesta infidelidad.

De acuerdo con la versión presentada en la denuncia, el empresario presuntamente habría sujetado del cuello a la empresaria y la habría arrojado sobre una cama.

Posteriormente, cuando ella habría intentado impedir que abandonara la habitación, el empresario supuestamente la tomó de una mano y la empujó contra una pared.

Tras lo ocurrido, Polo acudió a las autoridades y pasó por una evaluación médico legal. Su abogado, Ysrael Castillo, confirmó que el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de su patrocinada, entre ellas una disposición que prohíbe a Luiggi Yarasca acercarse a menos de 200 metros de la empresaria.

Estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad penal.

Luiggi Yarasca rompe su silencio y niega haber agredido a Florcita Polo

Mientras Florcita Polo confirmó públicamente el final de su relación, Luiggi Yarasca decidió pronunciarse sobre las acusaciones en su contra.

El empresario apareció en un adelanto del programa 'América Hoy', donde rechazó haber ejercido violencia contra la hija de Susy Díaz durante su romance.

"Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente", afirmó.

Sus declaraciones representan su primera respuesta pública después de que la denuncia se hiciera conocida.

El espacio televisivo anunció que presentaría la entrevista completa este lunes 9 de noviembre, en la que se esperaba que Yarasca ofreciera mayores detalles sobre su versión de los hechos.