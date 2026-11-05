Luiggi Yarasca: ¿quién es la pareja de Florcita Polo y por qué fue detenido varias veces?

Florcita Polo le suplicó que no la dejara, y ahora está en medio de la controversia. Conoce a Luiggi Yarasca, pareja de la hija de Susy Díaz, con antecedentes de varias detenciones policiales.

La situación entre Luiggi Yarasca y Florcita Polo se ha complicado tras los recientes sucesos en un local de Rústica en Pachacámac. Las cámaras del programa Magaly TV, la firme captaron a la hija de Susy Díaz llorando mientras le suplicaba que no se fuera. Antes de la relación, el empresario ya había protagonizado otras polémicas.

En febrero de 2023, se hizo pública su relación sentimental, y el programa de espectáculos reveló que había tenido tres encuentros con la policía entre 2020 y 2021, relacionados con presuntos episodios de violencia contra oficiales, tenencia de drogas y conducción en estado de ebriedad.

¿Quién es Luiggi Yarasca, la pareja de quien Florcita Polo no quería separarse?

Luiggi Yarasca, empresario de 36 años, ganó atención en el mundo del espectáculo al estar vinculado con Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz. Su aparición en los medios aumentó cuando Florcita oficializó su relación tras separarse del cantante Néstor Villanueva.

Su historia comenzó en el ámbito laboral, cuando el empresario contrató a Florcita como modelo para un evento. Este vínculo profesional se transformó en una relación sentimental, que luego se hizo pública.

En declaraciones, Florcita Polo habló de su ilusión con la nueva relación, destacando la importancia de encontrar a alguien que la comprendiera y apoyara en su carrera profesional.

"Quiero a una persona que me inspire confianza, seguridad y, sobretodo, que entienda mi trabajo. Busco apoyo, alguien que sume a mi vida y me motive a seguir adelante", compartió con entusiasmo.

Luiggi Yarasca: ¿Por qué ha sido arrestado varias veces?

El pasado policial de Luiggi Yarasca cobró protagonismo en febrero de 2023, cuando los medios divulgaron tres incidentes policiales que tuvo entre 2020 y 2021. Esta información emergió justo cuando su relación con Florcita Polo se hacía pública.

El informe televisivo detalló que uno de los incidentes incluyó una supuesta agresión a oficiales de la Policía Nacional del Perú y resistencia a la autoridad. El mismo año, fue señalado por posesión de drogas para consumo personal.

El tercer incidente ocurrió en 2021, cuando el compañero de Florcita Polo fue detenido por manejar en supuesto estado de ebriedad. Estos antecedentes ganaron relevancia en medio de las recientes disputas de la pareja.

¿Qué sucedió entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca?

El 4 de noviembre, el programa 'Magaly TV, la firme' mostró un altercado entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca en un local de Rústica. Las imágenes revelaron a Florcita llorando y descalza, rogando a su pareja que no se fuera. La situación fue controlada por el personal de seguridad.

A pesar de abandonar el sitio por separado, la disputa continuó más tarde, resultando en una pelea donde Florcita cayó por unas escaleras, según el programa televisivo.

Tras el incidente, Florcita fue llevada a una clínica en Surquillo, donde fue atendida y acompañada por su hermana.