El cantante de cumbia se encontraba realizando su show cuando ocurrió el ataque que terminó con su vida. La Policía ya inició las diligencias del caso.

Una presentación musical terminó en tragedia luego de que un artista fuera atacado durante una celebración frente a decenas de asistentes. El hecho ocurrió mientras el cantante cumplía con una presentación que había sido contratada para una fiesta en el distrito de Ate. Los responsables habrían aprovechado la presencia del público para cometer el ataque y posteriormente escapar del lugar. La Policía inició las investigaciones y analiza las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el cantante de cumbia?

El artista fue identificado como Andy Torres, cantante de cumbia y chicha que había sido contratado para presentarse en una celebración de cumpleaños en Huaycán, distrito de Ate. La noche del jueves 1 de octubre, el músico llevaba aproximadamente una hora de espectáculo cuando la celebración fue interrumpida por el violento hecho.

Según la información preliminar recogida por las autoridades, alrededor de las 11:00 p. m. dos sujetos que se encontraban entre los asistentes habrían sacado armas de fuego y realizado hasta siete disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al cantante, de 29 años, mientras que el animador que lo acompañaba también resultó afectado.

Pese a la intervención y al auxilio posterior, Andy Torres no sobrevivió al ataque. El hecho generó consternación entre las personas que se encontraban en la fiesta y entre sus allegados.

Después de realizar los disparos, los presuntos responsables escaparon del lugar. Las cámaras de videovigilancia registraron a uno de los individuos mientras corría por la avenida Avelino Cáceres. En las imágenes se observa que llevaba un polo oscuro y un pantalón caqui y que avanzaba en dirección a una zona cercana a un grifo, donde también aparece un vehículo de color plateado.

Cámaras de seguridad captan a presunto implicado tras ataque contra cantante

Tras conocerse el crimen, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para recopilar evidencias y recoger testimonios que ayuden a reconstruir lo ocurrido. Entre los elementos que serán considerados durante las diligencias se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales podrían aportar información sobre los sujetos involucrados.

El hermano de Andy Torres también se pronunció sobre el caso y pidió que las autoridades profundicen en las investigaciones. Según relató, el cantante había mostrado cierto desánimo en los últimos días, aunque consideró que una posible motivación podría estar relacionada con su crecimiento dentro del ambiente musical.

"Hay videos de cámaras de seguridad donde se ve las características de esa persona que ha cometido esto. (...) En estos últimos días lo he visto algo bajoneado. (...) Yo creo que puede ser tipo envidia porque mi hermano estaba en un momento que estaba creciendo en esto de la música, le estaba yendo muy bien. Por eso quiero que las autoridades investiguen a fondo y ver quién ha cometido este hecho", contó el hermano de la víctima a 'Latina Noticias'.

Asimismo, el familiar señaló que, después del crimen, agentes policiales le habrían informado sobre la intervención de al menos tres personas durante un operativo realizado a partir de la revisión de las imágenes de seguridad. Los intervenidos permanecerían bajo investigación mientras se determina si tienen alguna relación con el asesinato.