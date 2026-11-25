Emanuel Soriano conmovió a su audiencia al revelar una pérdida significativa que impactó profundamente su vida. Actores como Andrés Wiese rápidamente manifestaron su apoyo.

El reconocido actor peruano Emanuel Soriano está pasando por un momento de gran tristeza. A través de su cuenta de Instagram, comunicó a sus seguidores una significativa pérdida que impactó profundamente su vida, acompañando su mensaje con emotivas fotografías.

La noticia generó un aluvión de muestras de cariño de parte de colegas como Andrés Wiese y Luis Baca, así como amigos y seguidores, quienes no tardaron en expresar su apoyo. Aunque no dio detalles específicos, dejó claro el fuerte lazo que mantenía con Amelia, su fiel compañera.

Emanuel Soriano devastado tras una dolorosa pérdida

Renombrado por su participación en series como 'Mi amor el wachimán' y sus actuales proyectos en cine y teatro, Soriano usó su cuenta de Instagram para dedicar un adiós a su perrita. Las imágenes publicadas muestran momentos compartidos, reflejando la profunda relación creada a lo largo de los años.

En su comunicado, el actor narró el impacto emocional de esta partida y la marca duradera que deja. "El último miércoles una parte de mi alma ascendió al cielo. Mi querida Amelia. Mi amor incondicional", expresó, en una declaración que tocó el corazón de muchos seguidores.

A su vez, el actor compartió palabras de agradecimiento hacia quien consideraba una parte crucial de sus días. Con un tono cercano y emotivo, destacó el amor y la compañía brindados por su mascota. "Te amo, honro y agradezco, pequeña compañera. Ahora eres eterna, calatita", añadió en su post.

Emanuel Soriano mostró su vulnerabilidad ante esta pérdida en Instagram.

Esta pérdida ocurre en un periodo de intensa actividad profesional para Soriano. Últimamente protagonizó la película 'Álbum de familia' junto a Lucho Cáceres y participa en la obra teatral 'El apego'. Además, se alista para el estreno de una cinta biográfica basada en la vida del héroe nacional José Olaya.