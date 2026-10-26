Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Juan Víctor Sánchez por impedir que vea a su hija y protagoniza discusión con Rosario Sasieta en televisión.

Abogado de Andrea San Martín arremetió contra el padre de la segunda hija de la influencer. | Composición Wapa

Abogado de Andrea San Martín arremetió contra el padre de la segunda hija de la influencer. | Composición Wapa

La situación entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez vuelve a generar controversia. Tras permanecer aproximadamente 40 horas detenida por una denuncia de presunta violencia física y psicológica contra su hija, la exchica reality acudió a la vivienda de su expareja para encontrarse con la menor. Sin embargo, no logró concretar la visita.

El incidente fue abordado en 'América Hoy', donde el abogado de la influencer, Wilmer Arica, intervino para cuestionar la actuación de Sánchez y aclarar si existía alguna restricción legal que impidiera el acercamiento entre madre e hija.

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Juan Víctor Sánchez por régimen de visitas

Según lo expuesto en el programa, Juan Víctor Sánchez no habría accedido a entregar a la menor cuando Andrea San Martín llegó a su domicilio acompañada de efectivos policiales. Incluso, el vigilante del inmueble habría señalado que el padre no se encontraba en la vivienda.

Ante esta situación, Wilmer Arica aseguró que su patrocinada cuenta con un acuerdo de conciliación que establece un régimen de visitas y sostuvo que, hasta ese momento, no existía ninguna medida de protección que le prohibiera acercarse a su hija.

“A efectos de recoger a su hija, existe un acta de conciliación donde ella tiene un régimen de visitas, no existe ninguna medida de protección, en ese momento, que le impida a mi patrocinada a poder visitar a su hija. Me han mencionado de que ha tenido medidas de protección, no han existido ninguna medida de protección que mi patrocinada no puede ver a su hija. Es por eso que realizo la llamada, me han informado que han indicado que dicen que mi patrocinada ha tenido impedimento de acercamiento a su menor hija cuando la fue a visitar con la policía a la casa del padre”, manifestó.

Wilmer Arica enfrenta a Rosario Sasieta por situación legal de Andrea San Martín

Durante la transmisión, Rosario Sasieta planteó la posibilidad de que las medidas de protección solicitadas a favor de la menor pudieran afectar el régimen de visitas. Sin embargo, Arica rechazó que una denuncia deje automáticamente sin efecto un acuerdo de conciliación.

“Una conciliación no queda sin efecto por una denuncia, sino todo el mundo denunciaría”, sostuvo.

Por su parte, Sasieta respondió: “Pero el Ministerio de la Mujer, el Estado, ha intervenido en favor de una niña que ha sido, la madre la sido denunciada porque la ha maltratado”.