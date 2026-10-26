Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! ¿Se mueve el FERIADO del 1 de noviembre? Esto dice la norma sobre el DESCANSO para los trabajadores en esta fecha

Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Juan Víctor Sánchez por impedir que vea a su hija y protagoniza discusión con Rosario Sasieta en televisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor
    Abogado de Andrea San Martín arremetió contra el padre de la segunda hija de la influencer. | Composición Wapa
    Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor

    La situación entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez vuelve a generar controversia. Tras permanecer aproximadamente 40 horas detenida por una denuncia de presunta violencia física y psicológica contra su hija, la exchica reality acudió a la vivienda de su expareja para encontrarse con la menor. Sin embargo, no logró concretar la visita.

    El incidente fue abordado en 'América Hoy', donde el abogado de la influencer, Wilmer Arica, intervino para cuestionar la actuación de Sánchez y aclarar si existía alguna restricción legal que impidiera el acercamiento entre madre e hija.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡BOMBAZO! Michelle Soifer revela quién es el padre de su futuro hijo: “Cuando lo busqué, me choteó”

    Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Juan Víctor Sánchez por régimen de visitas

    Según lo expuesto en el programa, Juan Víctor Sánchez no habría accedido a entregar a la menor cuando Andrea San Martín llegó a su domicilio acompañada de efectivos policiales. Incluso, el vigilante del inmueble habría señalado que el padre no se encontraba en la vivienda.

    Ante esta situación, Wilmer Arica aseguró que su patrocinada cuenta con un acuerdo de conciliación que establece un régimen de visitas y sostuvo que, hasta ese momento, no existía ninguna medida de protección que le prohibiera acercarse a su hija.

    “A efectos de recoger a su hija, existe un acta de conciliación donde ella tiene un régimen de visitas, no existe ninguna medida de protección, en ese momento, que le impida a mi patrocinada a poder visitar a su hija. Me han mencionado de que ha tenido medidas de protección, no han existido ninguna medida de protección que mi patrocinada no puede ver a su hija. Es por eso que realizo la llamada, me han informado que han indicado que dicen que mi patrocinada ha tenido impedimento de acercamiento a su menor hija cuando la fue a visitar con la policía a la casa del padre”, manifestó.

    Wilmer Arica enfrenta a Rosario Sasieta por situación legal de Andrea San Martín

    Durante la transmisión, Rosario Sasieta planteó la posibilidad de que las medidas de protección solicitadas a favor de la menor pudieran afectar el régimen de visitas. Sin embargo, Arica rechazó que una denuncia deje automáticamente sin efecto un acuerdo de conciliación.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."

    “Una conciliación no queda sin efecto por una denuncia, sino todo el mundo denunciaría”, sostuvo.

    Por su parte, Sasieta respondió: “Pero el Ministerio de la Mujer, el Estado, ha intervenido en favor de una niña que ha sido, la madre la sido denunciada porque la ha maltratado”.

    Finalmente, el abogado de Andrea San Martín insistió en que la denuncia no demuestra la culpabilidad de su patrocinada. La controversia continúa mientras se esclarece la situación legal y las condiciones del régimen de visitas de la menor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Minedu CONFIRMA fin de las CLASES ESCOLARES a fines de noviembre en varias regiones por El Niño

    Christian Domínguez DEJA EN SHOCK al revelar qué sucede en sus ENCUENTROS con Christian Cueva

    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”

    Hija de Karen Dejo se vuelve VIRAL por su INSÓLITA REACCIÓN durante el discurso de su madre: "Gestos de 'mamá, cállate'"

    Andrea San Martín llegó con policías a buscar a su hija y su abogado lanza FUERTE CUESTIONAMIENTO contra Juan Víctor

    Lo más vistos en Farándula

    La Bella Luz DEJA EN SHOCK A TODOS con nueva integrante: "Estamos felices de tenerla aquí"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Vita Lima Spa

    Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza