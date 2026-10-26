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Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."

Tras años de tensiones, Magaly Medina y Paolo Guerrero se encontraron cara a cara en la Plaza de Acho. Las imágenes del momento corrieron como la pólvora entre los asistentes. ¿Hubo interacción?

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    Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."
    Magaly Medina y Paolo Guerrero
    Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."

    A 18 años del encarcelamiento de Magaly Medina debido a una demanda de Paolo Guerrero, Instarándula reveló un sorpresivo cruce entre la presentadora y el futbolista en la Plaza de Acho, donde Medina suele asistir a eventos taurinos. ¿Se intercambiaron saludos?

    El Encuentro entre Paolo Guerrero y Magaly Medina Despierta Reacciones

    En un contexto marcado por la denuncia a Jefferson Farfán por supuesta extorsión hacia Magaly Medina, la presentadora experimentó un inesperado encuentro este fin de semana con Paolo Guerrero, amigo cercano de 'La Foquita'.

    La periodista, quien aún se conmueve al recordar su estancia en prisión en 2008 por difamación, fue captada por Instarándula en la Plaza de Acho junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y una misteriosa acompañante.

    Durante un evento taurino, el 'Depredador' apareció como un gran atractivo, saludando a los presentes en las tribunas. Sin embargo, su expresión cambió al toparse con Magaly Medina, ubicada en la segunda fila con sus acompañantes.

    Guerrero bajó ligeramente la mirada y optó por avanzar sin detenerse. Al mismo tiempo, Medina enfocó brevemente su atención en él antes de seguir conversando con sus acompañantes. Ambos continuaron disfrutando del espectáculo por separado.

    Entrevistado por una periodista sobre su experiencia en la Plaza de Acho, Guerrero compartió su emoción. No mencionó el encuentro con Medina, pero destacó su amor por la tauromaquia, una pasión que comparte con la presentadora.

    "Fue un espectáculo maravilloso; es mi primera visita aquí. Mi papá fue torero, lo admiraba y seguí sus pasos viendo videos. Desde niño, la afición me atrapó y me enseñó a tener agallas en cualquier deporte. Estoy contento de haber vivido esto", comentó Guerrero entusiasmado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paolo Guerrero y Magaly Medina protagonizan INTENSO ENCUENTRO en la Plaza de Acho: "Hay que tener ..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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