Óscar Custodio dejará en shock a Anely Dávila con CONTUNDENTE PROHIBICIÓN tras su salida de 'La Bella Luz'Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Anely Dávila dejó sorprendidos a muchos al comunicar su inesperada salida de La Bella Luz, después de indicar que se retiraba temporalmente debido a problemas de salud. Posteriormente, se hizo viral una decisión de Óscar Custodio Chavesta, antiguo líder del grupo, que podría ser una seria prohibición para la cantante, afectando sus posibilidades con otras bandas.
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Óscar Custodio establece restricción a Anely Dávila tras dejar La Bella Luz
Anely Dávila anunció recientemente su retiro de La Bella Luz, generando controversia entre los seguidores, quienes creían que su ausencia sería temporal por motivos de salud, tal como lo declaró.
Se sabe que Dávila fue objeto de crítica tras el incidente con Naldy Saldaña y los actos indebidos de César Sánchez Chavesta, el exdirector musical, siendo acusada de hacer comentarios sarcásticos sobre lo ocurrido con su compañera en varios conciertos.
Luego del escándalo, decidió apartarse y ya se comenta sobre su posible participación en 'Amor Rebelde'. Su salida estuvo rodeada de controvertidos comentarios por parte de Óscar Junior Custodio, el actual líder, quien insinuó un tema de deslealtad.
Días más tarde, el creador Anthony Quipas reveló sorprendentes noticias sobre Óscar Custodio Chavesta, quien manifiesta no tener ya rol de liderazgo ni de toma decisiones en el grupo.
Chavesta está en proceso de registrar una célebre frase popularizada por el animador José Burga y Anely Dávila en el Mix Quiero Ser Feliz.
“Que viva, que viva, que viva el amor”, es la parte del trámite que Óscar Custodio Chavesta estaría gestionando. Esto podría impedir que Dávila utilice la frase en futuros proyectos sin autorización, enfrentando posibles acciones legales según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
Luego de conocerse la determinación de Chavesta, Anely Dávila reaccionó en sus redes sociales con un fuerte mensaje sobre cómo una persona puede drásticamente cambiar su actitud hacia otra en quien pensaba se podía confiar.
“Después de que suceden ciertas cosas, ya no sientes lo mismo por las personas, sin importar quiénes son”, compartió Anely. ¿Estará decepcionada?
Es importante mencionar que la cantante aún no ha revelado sus próximos pasos en su carrera musical tras dejar La Bella Luz.