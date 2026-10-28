Anahí de Cárdenas rememora con sentimiento las duras palabras que le dijo su exmarido sobre dejar 'Al fondo hay sitio'. La actriz lamenta la decisión y explica que, además, perdió una oferta laboral.

Anahí de Cárdenas revela la FUERTE FRASE que le dijo su exesposo y que la llevó a dejar ‘Al fondo hay sitio’. | Composición Wapa

Anahí de Cárdenas revela la FUERTE FRASE que le dijo su exesposo y que la llevó a dejar ‘Al fondo hay sitio’. | Composición Wapa

La actriz peruana Anahí de Cárdenas sorprendió al explicar por qué se apartó de 'Al fondo hay sitio', una de las series con mayor éxito en la televisión del país. En su pódcast 'Qué puede salir mal', recordó que dejó la producción en 2016 para acompañar a su entonces marido a un viaje relacionado con la obtención de su maestría.

Con 43 años, la artista señaló que la decisión surgió de un conflicto entre sus compromisos laborales y las expectativas de su esposo. Mientras que la producción de televisión le permitía solo una semana de ausencia, él esperaba que lo acompañara entre dos y tres semanas. Ante la falta de consenso, decidió abandonar el proyecto, algo de lo que hoy se arrepiente, ya que también perdió la posibilidad de actuar en una obra teatral.

Anahí de Cárdenas dejó 'Al fondo hay sitio' por su exmarido

Entre 2014 y 2016, Anahí de Cárdenas integró el elenco de 'Al fondo hay sitio' en el papel de Rubí San Román. Su participación en la producción peruana fue significativa para su carrera televisiva, por lo que su salida significó dejar un proyecto de gran relevancia.

En su pódcast, la actriz admitió que, en ese momento, eligió priorizar su matrimonio. Su esposo de entonces le solicitó viajar con él debido a su graduación, pero las condiciones laborales no le permitían estar fuera del país más tiempo. La diferencia entre los permisos laborales y lo que su pareja consideraba necesario fue lo que la llevó a renunciar.

"Fui una tonta... Sí, me arrepiento de haber dejado Al fondo hay sitio", declaró sobre su salida de la serie. La actriz aclaró que no solo perdió ese empleo, sino que también tuvo que dejar pasar otra oportunidad profesional: una obra de teatro.

La intérprete reconoció que, en aquel entonces, su prioridad era su relación matrimonial. Sin embargo, con el tiempo reflexionó sobre el impacto que esa elección tuvo en su carrera.

¿Qué le dijo su esposo en ese momento?

Anahí de Cárdenas relató que la situación se volvió más tensa cuando su entonces marido dudó de cómo sería la relación si no lo acompañaba durante el viaje. En su pódcast, recordó que él expresó sus dudas acerca del futuro del matrimonio si ella decidía quedarse en Perú para cumplir con sus compromisos.

"Me dijo: ‘No sé cómo va a ser nuestra relación si tú no vienes conmigo’. Así que renuncié", afirmó Anahí de Cárdenas al revivir lo sucedido. La frase fue crucial en la decisión final, ya que la actriz dejó la producción televisiva para viajar con su esposo, aunque eso significaba renunciar a oportunidades laborales.