Magaly Medina NO SE MIDE y saca a la luz TERRIBLE TRAICIÓN de Peluchín: "Ni a mi peor enemiga se lo hice"

Pese a sus conflictos conocidos, Magaly Medina no pudo ocultar su decepción por la reciente traición de Rodrigo González , destacando la amistad que compartieron. ¿Qué hizo él que la decepcionó?

En una entrevista reciente, Magaly Medina sorprendió al público por su reacción sobre Rodrigo González, con quien mantiene una saga de enfrentamientos debido a su competencia en el mundo del espectáculo con programas como 'Magaly TV: La Firme' y 'Amor y Fuego'.

Esta vez, Medina se mostró visiblemente afectada al revelar una reciente traición del conocido 'Peluchín', algo que, según ella, jamás le haría ni siquiera a Gisela Valcárcel. ¿Qué acción tomó el conductor en su contra?

Magaly Medina hace dolorosa revelación sobre Rodrigo González

A pesar de las múltiples disputas generadas por la competencia de sus respectivos programas, Magaly Medina no guarda más silencio y se mostró visiblemente afectada por Rodrigo González.

Más allá de lo profesional, el conductor de 'Amor y Fuego' al parecer traicionó de manera significativa a Medina, y ella decidió dejarlo en evidencia ante todos.

El hecho pivota sobre las críticas de 'Peluchín' en vivo, donde la calificó de ‘miserable’ por hablar negativamente de ‘La China Polo’, una periodista asesinada en plena campaña política y conocida detractora de la ‘Urraca’.

Cuestionada sobre las críticas de su colega por sus comentarios hacia una fallecida que no puede defenderse, Medina no se retractó, sino que reveló otra traición de González, quien invitó a la fallecida periodista a su programa para destapar supuestos delitos de Alfredo Zambrano, esposo de Medina, que también la involucraban a ella.

“¿Qué le voy a responder a este pobre chico? Siempre ha sido un segundón, seguirá siéndolo y no lo asimila. Es capaz de invitar a cualquier delincuente para hablar mal de mí. Eso es algo que, por ejemplo, yo no haría por la amistad que tuvimos. No lo haría ni con mi peor enemiga”, manifestó.

Posteriormente, mencionó que rechazó la participación del padre de Ethel Pozo en su programa, a pesar de su enemistad con Gisela Valcárcel. Esto evidencia el gran rencor que 'Peluchín' parece tener hacia ella, superando el vínculo que una vez los acercó.