Ana Paula Consorte no se mide tras ENCARAR a Hernán Barcos por supuesto coqueteo de su esposa: "Falsos"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La influencer Ana Paula Consorte ha estado en el centro de un escándalo tras enfrentarse públicamente a Hernán Barcos debido a los presuntos gestos afectivos que su esposa, Giuli Cunha, habría enviado a Paolo Guerrero. La bailarina brasileña ha vuelto a generar polémica con un reciente mensaje en sus redes sociales.
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Ana Paula Consorte y su nuevo mensaje polémico
Conocida por haber sacudido la farándula peruana al cuestionar abiertamente a la esposa del 'Pirata' por supuestas insinuaciones a Paolo Guerrero durante un partido, Ana Paula Consorte sigue esperando una respuesta tras sus acusaciones.
En esta ocasión, la influencer brasileña aprovechó Halloween para lanzar una indirecta a través de un mensaje que ha desatado diversas reacciones: Feliz Halloween para aquellos que usan máscaras todos los días, falsos, expresó en su publicación.
Recordemos que Ana Paula Consorte optó por confrontar a Hernán Barcos públicamente a través de su Instagram, enviando un mensaje donde acusa a Giuli Cunha de comportamientos inapropiados, lo cual ha provocado amenazas contra ella.
“Buenas noches, Barcos. Respetuosamente y sin necesidad de un mensaje privado, ¿me haces el favor de preguntarle a tu esposa por qué le envía besos a Paolo en el estadio? ¿Esa es su manera de celebrar tu gol? ¿Enviando besos a otro? No lo comprendo. ¡Gracias!”, cuestionó la pareja de Paolo Guerrero.