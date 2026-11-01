La influencer Ana Paula Consorte ha estado en el centro de un escándalo tras enfrentarse públicamente a Hernán Barcos debido a los presuntos gestos afectivos que su esposa, Giuli Cunha, habría enviado a Paolo Guerrero. La bailarina brasileña ha vuelto a generar polémica con un reciente mensaje en sus redes sociales.

Ana Paula Consorte y su nuevo mensaje polémico

Conocida por haber sacudido la farándula peruana al cuestionar abiertamente a la esposa del 'Pirata' por supuestas insinuaciones a Paolo Guerrero durante un partido, Ana Paula Consorte sigue esperando una respuesta tras sus acusaciones.

En esta ocasión, la influencer brasileña aprovechó Halloween para lanzar una indirecta a través de un mensaje que ha desatado diversas reacciones: Feliz Halloween para aquellos que usan máscaras todos los días, falsos, expresó en su publicación.

Ana Paula Consorte lanza fuerte mensaje en Halloween.

Recordemos que Ana Paula Consorte optó por confrontar a Hernán Barcos públicamente a través de su Instagram, enviando un mensaje donde acusa a Giuli Cunha de comportamientos inapropiados, lo cual ha provocado amenazas contra ella.