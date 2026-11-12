¡NO SE GUARDÓ NADA! Katy Jara cuestiona EN VIVO a católicos por llegada del papa León XIV: “¿Qué hacen acá?”

"Vayan a orar" fue la respuesta de Katy Jara ante los católicos que celebraban la llegada del papa León XIV y su nacionalidad.

El regreso de papa León XIV a su patria generó un gran entusiasmo entre los fieles católicos, aunque también provocó la reacción inesperada de Katy Jara. En un directo en TikTok transmitido el lunes 11 de noviembre, apenas unas horas después de la llegada del pontífice, la ex presentadora del programa 'Domingos de fiesta' mostró su descontento al observar comentarios que celebraban este retorno y preguntó tajantemente: "¿Qué hacen aquí?".

Este comportamiento de la cantante evoca la controversia de mayo de 2025, cuando, tras la elección de Robert Prevost como papa, publicó citas bíblicas que denotaban su distancia con el líder católico. Dichas declaraciones suscitaron críticas en redes sociales y ahora resurgieron tras su reciente transmisión.

Katy Jara incómoda por celebraciones católicas ante la llegada del papa León XIV al Perú

En vivo a través de TikTok, Katy Jara expresó su incomodidad por los comentarios de usuarios sobre la llegada del papa León XIV al Perú. La artista interrumpió su transmisión para solicitar que se respetara el espacio dedicado a sus seguidores evangélicos.

A pesar de reconocer la relevancia del sumo pontífice para los católicos, sugirió que siguieran su llegada a través de otras transmisiones.

"Sé que el papa es alguien muy significativo para la comunidad católica. Por lo tanto, si su importancia es tan grande para ellos, les aconsejo seguir la cobertura de su llegada, seguramente hay páginas que lo cubren segundo a segundo", comentó.

Finalizando, la ex conductora insistió en que dejaran de hablar sobre el pontífice en su transmisión y lanzó otra pregunta: "¿Qué hacen aquí escribiendo? Vayan a las páginas donde transmiten su llegada y dedíquense a orar".

Regreso del papa León XIV: entusiasmo en el Perú por la llegada del pontífice

La llegada del papa León XIV al Perú estuvo acompañada de muestras de afecto y emoción por parte de miles de fieles que esperaban su retorno. El pontífice, cuyo nombre original es Robert Prevost, arribó al país el 11 de noviembre de 2026 siendo recibido por autoridades como la presidenta Keiko Fujimori.

Este viaje tiene un valor especial, ya que vivió varios años en Perú y desarrolló gran parte de su servicio pastoral en ciudades como Trujillo y Chiclayo.

En su primer encuentro con las autoridades, León XIV expresó su afecto por el país y subrayó la relación que mantiene con el pueblo peruano.