Suheyn Cipriani sorprende al mostrar recorrido por su LUJOSO departamento junto a Luis Felipe Zapata con EXCLUSIVA vista al mar y ELEGANTES acabados

Durante una entrevista en ' Magaly TV: La Firme ', Cipriani mostró su moderno hogar, que destaca por su sofisticación y vista al mar. La influencia de la convivencia se aprecia en la dinámica familiar que están construyendo.

Suheyn Cipriani y el empresario Luis Felipe Zapata disfrutan de una nueva etapa en su relación tras decidir compartir el mismo hogar. La modelo abrió las puertas de su exclusivo departamento ubicado en Miraflores durante una entrevista para 'Magaly TV: La Firme', donde dejó ver sus modernos espacios y la espectacular vista al mar. La propiedad también cuenta con ambientes adaptados para sus dos hijos, quienes forman parte de esta nueva convivencia familiar. Además, ambos se sinceraron sobre la posibilidad de casarse y ampliar la familia en los próximos años.

¿Cómo es el lujoso departamento de Suheyn Cipriani que comparte con Luis Felipe Zapata?

Frente a las cámaras del programa de Magaly Medina, la exreina de belleza realizó una visita guiada por su nueva residencia y permitió conocer los detalles de su decoración. El inmueble destaca por sus amplios ambientes, una privilegiada panorámica del océano y superficies de mármol que le dan un estilo sofisticado. Este espacio representa el inicio de una etapa diferente para la modelo, quien decidió dejar su antigua vivienda en Chorrillos para instalarse en Miraflores.

Suheyn Cipriani también explicó que la distribución de la propiedad contempla las necesidades de sus dos pequeños, por lo que algunos espacios fueron preparados pensando especialmente en su comodidad. De esta manera, la influencer busca mantener un ambiente adecuado para sus hijos mientras construye esta nueva dinámica familiar con Luis Felipe Zapata.

La historia sentimental de ambos comenzó el pasado 1 de junio y, desde entonces, su vínculo avanzó hasta dar el paso de vivir bajo el mismo techo. Durante el reportaje, la modelo explicó qué aspectos de su pareja la convencieron de apostar por esta relación y manifestó la importancia que tiene él en sus planes personales.

"Lo conocí cada vez más y me di cuenta que es un gran hombre. Es el hombre que quiero para mi vida y tomé esa gran decisión", dijo la reina de belleza.

¿Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata tienen planes de casarse y agrandar la familia?

Otro de los aspectos que generó expectativa durante la entrevista fue la posibilidad de que la pareja formalice su relación frente al altar. Luis Felipe Zapata, quien hasta ese momento no había brindado declaraciones ante las cámaras sobre su romance con la modelo, expresó su felicidad por esta etapa que comparten y no descartó convertirse en su esposo más adelante. Incluso, manifestó que le gustaría tener hijos con ella.

"Por supuesto, en un futuro estaría muy afortunado de casarme con Suheyn. (¿Piensan agrandar la familia?) A mí me encantaría por supuesto", afirmó.

Por su lado, la participante del Miss Perú prefirió no adelantarse a lo que pueda ocurrir en su vida sentimental y dejó en claro que todavía es pronto para asegurar cuáles serán los siguientes pasos de su historia con el familiar de Mario Irivarren. "De repente, uno no sabe lo que pueda pasar en un futuro", aseguró la modelo.

Durante el recorrido por su vivienda, los enamorados también compartieron algunas particularidades de su convivencia y revelaron qué aspectos de sus personalidades destacan en el día a día. Entre risas, Luis Felipe Zapata hizo una divertida observación sobre los hábitos domésticos de Suheyn, al señalar que mantener el orden no sería precisamente una de sus mayores virtudes.

"No es la persona más ordenada, pero yo me encargo que haya alguien aquí para que le ordene sus cosas", comentó en tono de broma.