Querida exchica reality anuncia el NACIMIENTO de su tercera hija y conmueve con tierna publicación: "Nuestra nueva princesa"

La recordada exchica reality de ' Combate ' dio a luz a su tercer bebé y emocionó a sus seguidores con fotografías de este importante momento. Su pareja reveló la hora del nacimiento.

Una conocida exchica reality de ‘Combate’ atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en madre por tercera vez. La actriz compartió fotografías y videos de su parto para presentar a su pequeña. La llegada de la bebé también fue celebrada por su pareja, quien anunció públicamente el nacimiento. Además, el joven le dedicó un emotivo mensaje a la madre de su hija y expresó toda su admiración.

¿Cómo anunció el nacimiento de su tercera hija?

La recordada participante de 'Combate' Lisset Lanao, utilizó sus redes sociales para compartir algunos pasajes del nacimiento de su pequeña Samantha. Mediante distintas imágenes, permitió que sus seguidores fueran parte de este importante acontecimiento familiar, que llenó de felicidad a la pareja.

Lisset Lanao y Fernando Pallardely se convirtieron en padres por tercera vez

Por su parte, Fernando Pallardely también hizo pública la noticia a través de Instagram y reveló el momento exacto en que nació la nueva integrante de la familia. El joven acompañó el anuncio con unas emotivas palabras para celebrar la llegada de su hija.

"Nació nuestra nueva princesa Samantha Pallardelly Lanao a las 10.26 p. m. Estamos muy felices y contentos por esta nueva bendición", escribió en su mensaje publicado en Instagram.

¿Qué mensaje le dedicó su pareja a Lisset Lanao tras el nacimiento de su bebé?

La llegada de Samantha no fue la única razón de celebración para Fernando Pallardely, quien aprovechó la ocasión para reconocer el esfuerzo de su pareja durante el nacimiento de la bebé. A través de una publicación, el joven manifestó lo orgulloso que se siente de Lisset y resaltó la entereza que demostró durante todo el proceso.

"Mi reina hermosa estoy completamente orgulloso de ti, hoy nuevamente me demostraste que eres capaz de absolutamente todo, te vi llorar, te vi luchar, mantener la calma y sonreír, de verdad eres de admirar, me declaro nuevamente tu fan número uno. Te amo con todo mi ser", se lee en el post.