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Exponen PERFIL del ESPOSO de Estrella Torres en aplicación de citas y él rompe su silencio: "Puede ser con un video con una foto de..."

Kevin Salas, esposo de Estrella Torres, respondió tras difundirse un supuesto perfil suyo en Badoo y explicó qué habría ocurrido. La cantante también salió en su defensa.

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    Encuentran perfil de Kevin Salas, esposo de Estrella Torres, en Badoo | Composición Wapa
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    Kevin Salas, esposo de Estrella Torres, quedó envuelto en una polémica tras difundirse un supuesto perfil suyo en Badoo, una aplicación de citas. El empresario se pronunció sobre su presunta aparición en estas plataformas aclarando qué pudo haber ocurrido, mientras que la cantante también se pronunció y respaldó su versión, asegurando que no sería la primera vez que esto ocurre.

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    ¿Qué dijo Kevin Salas tras difundirse su supuesto perfil en Badoo?

    El caso llegó a la televisión después de que una usuaria hiciera llegar información sobre la presunta cuenta al equipo de investigación del programa de Magaly Medina. Para verificar lo señalado, los periodistas abrieron un perfil femenino en la plataforma y comenzaron a buscar al supuesto usuario. Durante este proceso, encontraron una cuenta que llevaba el segundo nombre del empresario, Rafael, y que aparentemente había interactuado con el perfil creado por los reporteros al enviarle un 'me gusta' con la intención de concretar una coincidencia.

    Otro aspecto que despertó el interés de la conductora fue que la cuenta figuraba como verificada. Durante la emisión, explicaron que Badoo dispone de un sistema de validación biométrica para corroborar la identidad de quienes utilizan el servicio. Pese a este detalle, Kevin Salas rechazó que fuera el responsable del registro cuando recibió una llamada para consultarle sobre el tema. En su respuesta, dejó abierta la posibilidad de que las fotografías hubieran sido alteradas con ayuda de inteligencia artificial.

    "No, yo no buso ningún aplicativo, yo estoy casado, tú sabes, eso es fake, yo no uso aplicativo (...) Puede ser con un video con una foto de inteligencia artificial, ahora hay tanta tecnología", sentenció.

    Asimismo, el empresario hizo referencia a su relación sentimental con Estrella Torres y recalcó que llevan cinco años juntos, tres de ellos como esposos. También afirmó que suelen compartir buena parte de su rutina y que la cantante no habría encontrado comportamientos sospechosos en sus conversaciones o actividades.

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    ¿Qué respondió Estrella Torres sobre el presunto perfil de su esposo?

    La intérprete de cumbia también salió al frente para defender a Kevin Salas y respaldar su versión sobre la cuenta difundida en televisión. Durante su pronunciamiento, explicó que ya había atravesado un episodio parecido, pues una amiga le enseñó mensajes que supuestamente habían sido enviados por su esposo. Sin embargo, al revisar la situación, pudo identificar que el responsable de esas comunicaciones no era realmente él.

    "No es la primera vez que me pasa (...) Incluso Kevin denunció por medio de sus redes sociales porque ese patita tiene años, también le ha escrito a una amiga mía", aclaró la cantante de cumbia.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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