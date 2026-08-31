¡NUEVA GENERACIÓN EN MARCHA! Combate sorprende con casting para su próximo programa: ¿quiénes pueden participar?

‘Combate: Nueva generación’ abrió su casting presencial para jóvenes de 18 a 25 años. Conoce cuándo, dónde y cuáles son los requisitos para participar.

Conoce fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa. | Composición Wapa

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‘Combate’ alista su regreso a la televisión peruana con una propuesta renovada que buscará incorporar nuevos rostros. El recordado reality de competencia volverá bajo el nombre de ‘Combate: Nueva generación’ y ya puso en marcha la búsqueda de quienes podrían convertirse en sus próximos participantes.

La producción anunció una convocatoria presencial dirigida a jóvenes interesados en formar parte del programa. Con este relanzamiento, el formato apunta a mantener algunos de los elementos que marcaron su etapa original, pero adaptados a una nueva generación de competidores.

¿Cuándo y dónde será el casting de ‘Combate: Nueva generación’?

Los aspirantes podrán presentarse al casting el sábado 12 de septiembre desde las 10:00 a. m. La convocatoria se llevará a cabo en la sede central de ATV, ubicada en la avenida Arequipa 3570, en el distrito de San Isidro.

Durante esta primera etapa de selección, la producción evaluará distintas características de los postulantes. No solo se tendrá en cuenta su rendimiento físico, sino también su capacidad para desenvolverse frente a cámaras, reaccionar ante situaciones de presión y relacionarse con otros participantes.

El objetivo es encontrar jóvenes que destaquen por su personalidad, energía, autenticidad y disposición para asumir los desafíos propios de un reality de competencia.

Además, la convocatoria apunta a reunir perfiles variados para conformar un elenco que conecte con las nuevas audiencias. La selección estará en manos del equipo de producción, que tendrá la tarea de identificar a los candidatos con mayor potencial para desenvolverse dentro del programa.

¿Qué edad se necesita para participar en el casting de ‘Combate’?

Uno de los principales requisitos de la convocatoria es la edad. El casting está dirigido exclusivamente a personas de entre 18 y 25 años.

La producción busca principalmente jóvenes que tengan habilidades deportivas, facilidad para comunicarse y personalidad frente a cámaras. También podrían tener mayores posibilidades quienes cuenten con experiencia como deportistas, creadores de contenido o desarrollen actividades en las que el carisma y la exposición pública sean importantes.

Sin embargo, haber trabajado anteriormente en televisión no será un requisito indispensable para postular.

‘Combate’ busca nuevos rostros para su regreso a la televisión

El retorno del programa también supone recuperar parte de la fórmula que lo convirtió en uno de los realities juveniles más recordados de la televisión peruana desde su estreno en 2011.

Las competencias físicas, los circuitos de destreza y la rivalidad entre equipos fueron algunos de los ingredientes principales del espacio. El formato también sirvió como vitrina para distintas figuras que posteriormente desarrollaron carreras dentro de la televisión y las redes sociales.

En esta nueva etapa, la producción buscará combinar esas características con perfiles más vinculados al mundo digital y a los intereses de las nuevas generaciones.

Entre las cualidades que serán consideradas durante el proceso aparecen la capacidad para trabajar en equipo, el manejo de las emociones, la resistencia ante situaciones exigentes y la autenticidad de cada participante.