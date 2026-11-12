Estreno de 'La Gran Sangre' sorprende con alfombra roja inspirada en toalla higiénica para visibilizar el acoso a niñas

Aldo y Alcántara se unen para frenar los ataques contra las niñas. | Foto: difusión

Aldo y Alcántara se unen para frenar los ataques contra las niñas. | Foto: difusión

Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara han levantado su voz contra el acoso escolar, subrayando que la alfombra roja del estreno de su filme 'La gran sangre' fue una toalla higiénica Nosotras. Esto busca detener la vergüenza y las burlas causadas por la menstruación en las niñas.

La esperada película de acción, 'La gran sangre, ojo por ojo', ofrece una plataforma única para atraer la atención y promover un cambio cultural, según Aldo Miyashiro.

"Nadie se sorprende al ver sangre en el cine. Sin embargo, cuando se trata de la regla, pareciera que está prohibido hablar de ella o, peor aún, sigue siendo un motivo de burla para miles de niñas. Lo vemos siempre y no debe de normalizarse, debemos de empezar a cambiar", manifestó el actor, quien da vida a Tony Blades.

Aldo y Alcántara se movilizan contra el bullying hacia las niñas.

Igualmente, Carlos Alcántara afirmó que "sangrar es natural" y espera que el mensaje sea captado por el público, respaldando la iniciativa de Nosotras.

"Que se haga esta campaña aquí me parece acertadísimo porque el público de las películas de acción, en su mayoría, son hombres. Sangrar es normal y este mensaje es para todos ellos, para nosotros y para nuestros hijos. Sobre todo, sabiendo todo lo que se ha hablado sobre el bullying en los colegios de nuestro país", resaltó el actor.